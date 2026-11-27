Vonovia will bis 2031 rund 2,1 Milliarden Euro in den bayerischen Wohnungsmarkt investieren. Wie viele neue Wohnungen daraus entstehen, ist noch offen.

Der Wohnungskonzern und der Freistaat unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung am Rande des Spatenstichs für ein Bauprojekt in München. Nach Angaben von Vonovia soll etwa die Hälfte der Summe in Neubauten fließen. Weitere Mittel sind für den Ankauf geplanter Projekte und die Modernisierung bestehender Wohnungen vorgesehen.

Vonovia besitzt in Bayern bereits rund 18.000 Wohnungen

Vonovia besitzt in Bayern nach eigenen Angaben bislang knapp 18.000 Wohnungen. Besonders im Großraum München sieht das Unternehmen weiteres Potenzial. Als Beispiel gilt ein Projekt in München-Freimann mit 62 Wohnungen, das rund 22 Millionen Euro kosten soll. 42 Wohnungen werden frei finanziert, 20 sollen preisgedämpft angeboten werden. Eine staatliche Förderung fließt in dieses Vorhaben nach den vorliegenden Angaben nicht.

Staatsregierung setzt auf privates Kapital

Die Staatsregierung setzt beim Wohnungsbau verstärkt auf privates Kapital. Ministerpräsident Markus Söder und Bauminister Christian Bernreiter (beide CSU) werben unter anderem für schnellere Genehmigungen, einfachere Baustandards und Nachverdichtung. Vonovia kann künftig grundsätzlich reguläre Förderprogramme beantragen, soll dabei aber nicht bevorzugt werden. Für die Wohnraumförderung stehen in Bayern 2026 und 2027 insgesamt 3,6 Milliarden Euro bereit.

Der Verband der Wohnungswirtschaft Bayern und der Mieterbund fordern zugleich, Fördermittel an langfristige soziale Kriterien und einen dauerhaften Mieterschutz zu knüpfen. Der Mieterbund bewertet das Engagement von Vonovia kritisch und verweist auf frühere Streitigkeiten über Betriebskosten sowie einen Sanierungsstau. Vonovia nennt nach eigenen Angaben bis zu 3.800 mögliche Neubauwohnungen; mehrere Projekte seien jedoch noch nicht abschließend geplant.