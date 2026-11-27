Die Zahl der Studierenden in Deutschland ist zuletzt leicht zurückgegangen. Im Wintersemester 2026/2027 waren 2.859.800 Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben, das sind 4.400 oder 0,2 Prozent weniger als im Wintersemester 2025/2026 (2.864.200), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.

Dabei sind an Universitäten und gleichrangigen Hochschulen im laufenden Wintersemester mit 1.656.000 Studierenden 0,7 Prozent weniger Personen eingeschrieben als ein Jahr zuvor. Auch in Verwaltungsfachhochschulen sank die Zahl der Studierenden um drei Prozent auf 55.700. Demgegenüber stieg die Studierendenzahl an den Fachhochschulen um 0,9 Prozent auf 1.110.300 Personen. Auch die Kunsthochschulen verzeichneten einen Anstieg um 0,7 Prozent auf 37.800 Studierende.

Im Studienjahr 2026 (Sommersemester 2026 und Wintersemester 2026/27) nahmen nach ersten vorläufigen Ergebnissen 481.600 Personen erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule auf. Das waren 10.100 oder 2,1 Prozent weniger Studienanfänger als im Studienjahr 2025 (491.700).

Bei den Zahlen sind die verschiedenen Schulmodelle der Länder zu beachten. Nach der Rückkehr von der acht- zur neunjährigen Gymnasialzeit in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im Schuljahr 2019/2020 haben dort im Sommer 2026 weniger Schüler als üblich ihr Abitur machen können (Nordrhein-Westfalen 13.500 (-12 Prozent), Schleswig-Holstein 1.400 (-14 Prozent)). Gleichzeitig stieg die Zahl der Studienanfänger in Bayern auf 10.700 (+16 Prozent). Dort hatte es 2025, ebenfalls wegen der Rückkehr von G8 auf G9, einen starken Rückgang der Erstsemesterzahlen gegeben.

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