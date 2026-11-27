Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Tarifparteien auf einen Abschluss verständigt, der nach Einschätzung von Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter ein großer Fortschritt ist. „Es war eine harte Runde, aber am Ende haben wir gemeinsam ein Ergebnis zustande gebracht, das ein großer Wurf ist“, sagte der Chef der Arbeitgeberorganisation der FAZ.

Der Abschluss sei „etwas qualitativ Neues“. Mit dem „Tarifvertrag Investitionen und Beschäftigung“ solle es leichter werden, Investitionen am Standort Deutschland anzuregen. Betriebsrat und Unternehmensleitung berieten, was für die Zukunft des Betriebs notwendig sei. Die sogenannte Perspektivvereinbarung, eine freiwillige Betriebsvereinbarung, werde anschließend umgesetzt, wenn sie die klar definierten Anforderungen des Tarifvertrags einhalte. „Es geht also nicht um eine pauschale Absenkung des Flächentarifs, sondern um einen betrieblichen Weg, Investitionen, Beschäftigungssicherung und Kostensenkung verbindlich zusammenzubringen“, so Dinglreiter.

Im Kern gehe es darum, dass Betriebe von Tarifregeln nach unten abweichen können, wenn sie bestimmte Zusagen machen. „Wir sind ein Hochlohnland. Unternehmen müssen sich immer fragen, wo ein Produkt künftig produziert werden kann, um wettbewerbsfähig zu sein. Wenn die Beschäftigten zeitlich begrenzt einen Beitrag leisten, sinken die Kosten und die Investitionen rechnen sich.“ Der Beitrag der Beschäftigten könne aus tariflichen Bausteinen kommen. Er sei auf höchstens acht Prozent der tariflichen Entgelte für bis zu sieben Jahre begrenzt. Im Gegenzug müsse der Arbeitgeber verbindliche Zusagen für den Standort und die Beschäftigung machen. „Werden die zugesagten Investitionen nicht umgesetzt, entfällt der Beschäftigtenbeitrag.“

Einem Missbrauch des Mechanismus beuge man vor, indem Unternehmensleitung und Betriebsrat im Betrieb besprechen, welche Investition ermöglicht werden solle und welchen Beitrag die Beschäftigten dafür leisten. „Voraussetzung ist immer eine freiwillige Betriebsvereinbarung mit verbindlichen Zusagen beider Seiten. Entscheidend ist, genau festzulegen, was das Unternehmen zusagt und was die Beschäftigten dafür beitragen.“ Aus der 35-Stunden-Woche werde nicht eine 40-Stunden-Woche. „Nein, definitiv nicht. Denn entscheidend ist, welcher Beitrag für den einzelnen Betrieb vereinbart wird und die Beschäftigten wissen, was sie einsetzen und wofür.“

Zu den erhofften Investitionen sagte Dinglreiter: „Der neue Tarifvertrag kann und soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten.“ Man spreche von Unterstützung und Stabilisierung. „Wir haben in Deutschland eine Investitionsschwäche in der Industrie.“ Das Modell sei „ein besonderer Anreiz, aber keine Garantie, dass damit allein schon ein Aufschwung entsteht.“

Die Löhne steigen laut Abschluss dennoch deutlich. Die IG Metall hatte fünf Prozent mehr Geld für zwölf Monate gefordert. Vereinbart seien nun 2,0 Prozent ab Mai 2027 und weitere 2,3 Prozent ab April 2028, dazu komme eine Einmalzahlung. „Man muss den Abschluss als Paket betrachten: Die beiden dauerhaften Erhöhungen kommen in zwei Stufen; die Laufzeit beträgt lange 25 Monate.“ Die Einmalzahlung im März 2027 sei nach der Nettoumsatzrendite gestaffelt und betrage mindestens 150 und höchstens 450 Euro. Differenzierung gebe es weiterhin beim Transformationsgeld, dem sogenannten T-Geld. Auch dieses entfalle, wenn die Nettoumsatzrendite des Unternehmens unter 2,3 Prozent liege. „Das ist eine zusätzliche Entlastung, damit ein notleidendes Unternehmen die Tabellenerhöhungen verkraften kann.“

Eine allgemeine Gewinnbeteiligung, die die Gewerkschaft gefordert hatte, sei nicht vereinbart, wohl aber die gestaffelte Einmalzahlung. Zu den im Vorfeld genannten 300.000 bedrohten Stellen in der Industrie sagte Dinglreiter, eine konkrete Zahl könne er nicht nennen. „Der Tarifvertrag wird einen Beitrag leisten, aber er wird die Beschäftigungsprobleme nicht alleine lösen. Die Unterauslastung ist hoch.“

Von der Bundesregierung erwarte er, dass die Tarifparteien mit dem Abschluss geliefert hätten. „Beide Seiten haben Zugeständnisse gemacht. Das kann auch eine Blaupause für die Politik sein, dass gute Kompromisse möglich sind.“ Notwendig seien jetzt bessere Rahmenbedingungen: „niedrigere Energiekosten, geringere Steuerbelastung und weniger Bürokratie. Die Politik muss Reformen angehen. Der Tarifabschluss kann dazu beitragen, ersetzt diese Reformen aber nicht.“

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