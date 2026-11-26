Ein erschütternder Fall mutmaßlicher Sexualstraftaten beschäftigt die Ermittlungsbehörden im unterfränkischen Schweinfurt. Mehrere Jugendliche und Heranwachsende sollen eine inzwischen 13-jährige Schülerin wiederholt sexuell missbraucht haben. Sechs Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Medien berichten auch über mutmaßliche Gruppenvergewaltigungen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft ermitteln gegen mehrere junge Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bereits im Jahr 2025 zu sexuellen Übergriffen auf das Mädchen gekommen sein.

Insgesamt richteten sich die Ermittlungen zunächst gegen sieben Personen. Sechs Tatverdächtige konnten bislang identifiziert werden. Ob eine weitere Person beteiligt war, wird derzeit geprüft.

Polizei durchsucht Wohnungen und stellt Beweismittel sicher

Bereits am Donnerstag, 19. November, durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnungen der sechs bislang identifizierten Beschuldigten. Dabei wurden mehrere potenzielle Beweismittel sichergestellt, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden.

Bei den sechs identifizierten Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um fünf syrische Staatsangehörige und einen deutsch-syrischen Staatsangehörigen.

Zumindest einige der Beschuldigten sollen das Mädchen aus der Schule beziehungsweise dem gemeinsamen sozialen Umfeld gekannt haben.

Medien berichten über mutmaßliche Gruppenvergewaltigungen

Nach Recherchen des Nachrichtenportals NIUS soll das Mädchen zu Beginn der mutmaßlichen Übergriffe erst elf Jahre alt gewesen sein. Dem Bericht zufolge soll es auch zu Gruppenvergewaltigungen gekommen sein.

Diese konkreten Vorwürfe wurden von den Ermittlungsbehörden bislang nicht ausdrücklich bestätigt. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von mehreren mutmaßlichen Sexualstraftaten.

Tatverdächtige weiterhin auf freiem Fuß

Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe befindet sich derzeit keiner der Beschuldigten in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liege bislang kein dringender Tatverdacht vor, der einen entsprechenden Haftantrag rechtfertigen würde.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen mit hoher Priorität fort. Die betroffene Schülerin und ihre Familie werden betreut.