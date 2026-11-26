Das Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg bietet im Dezember 2026 vier öffentliche Führungen an. Die Themen reichen von der Handelsgeschichte der Stadt über die Beziehungen zum Kaiserhaus bis zu den Frauen der Fugger und Welser.

Führungen im Dezember

Den Auftakt macht am Sonntag, 6. Dezember, um 11 Uhr die Überblicksführung „Von Handel, Geld und Macht“. Sie beschäftigt sich mit Augsburgs Aufstieg zu einer bedeutenden Handelsmetropole der Renaissance und mit dem wirtschaftlichen Erfolg der Fugger und Welser.

Am Samstag, 12. Dezember, folgt um 14.30 Uhr die Themenführung „Der Kaiser und der Kaufmann – Gibst du mir, so geb‘ ich dir!“. Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen zwischen Jakob Fugger, Kaiser Maximilian I. und dessen Nachfolger Karl. Thematisiert werden unter anderem die Finanzierung von Hochzeiten und Kriegszügen sowie der soziale Aufstieg der Augsburger Kaufmannsfamilie.

Die Überblicksführung „Von Handel, Geld und Macht“ wird am Samstag, 19. Dezember, um 14.30 Uhr erneut angeboten. Am Sonntag, 27. Dezember, geht es ab 11 Uhr bei der Themenführung „Die Frauen der Fugger und Welser“ um die Lebensgeschichten und Rollen von Frauen wie Sibylla Arzt und Margarete Peutinger.

Preise und Tickets

Alle Führungen dauern eine Stunde und beinhalten den Museumseintritt. Die reguläre Teilnahme kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Familien zahlen 25 Euro, Mini-Familien 18 Euro; Kinder unter 17 Jahren zahlen 5 Euro.

Treffpunkt ist jeweils das Fugger und Welser Erlebnismuseum. Tickets sind über die Veranstaltungsseite des Museums erhältlich: fugger-und-welser-museum.de/veranstaltungen.

Weitere Informationen zu den öffentlichen und buchbaren Führungen gibt es unter fugger-und-welser-museum.de/programm.