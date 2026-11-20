Wer während der Black Week oder im Weihnachtsgeschäft Waren aus dem Ausland bestellt, muss mit zusätzlichen Kosten rechnen. Das Hauptzollamt Augsburg weist auf neue Einfuhrabgaben und Bearbeitungsgebühren hin, die vermeintlich günstige Angebote deutlich verteuern können. Auch gefälschte Markenprodukte und Waren ohne ausreichende Sicherheitskennzeichnung können zum Problem werden.

Mit der Black Week beginnt für den Onlinehandel eine besonders umsatzstarke Zeit. Gleichzeitig steigt das Paketaufkommen vor Weihnachten deutlich an. Viele Verbraucher bestellen Geschenke und Schnäppchen bei internationalen Onlinehändlern. Doch gerade bei Lieferungen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union können zusätzliche Gebühren anfallen.

Das Hauptzollamt Augsburg macht deshalb auf mehrere Änderungen aufmerksam, die seit Juli beziehungsweise November 2026 gelten.

Neue Zollgebühren für Bestellungen unter 150 Euro

Seit dem 1. Juli 2026 wird bei kommerziellen Onlinebestellungen aus Nicht-EU-Staaten mit einem Warenwert von bis zu 150 Euro ein pauschaler Zoll von drei Euro pro unterschiedlicher Warenkategorie innerhalb einer Sendung erhoben.

Hinzu kommt seit dem 1. November 2026 eine sogenannte Union-Handling Fee. Diese Bearbeitungsgebühr beträgt zwei Euro je unterschiedlicher Warenposition und wird unabhängig vom Gesamtwert der Sendung fällig. Sie betrifft somit auch Bestellungen mit einem Warenwert von mehr als 150 Euro.

Zusätzlich müssen Verbraucher weiterhin Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent beziehungsweise sieben Prozent bei bestimmten Waren sowie gegebenenfalls Verbrauchsteuern bezahlen.

So schnell verteuert sich ein vermeintliches Schnäppchen

Wie deutlich sich die neuen Gebühren auswirken können, verdeutlicht das Hauptzollamt Augsburg anhand zweier Beispiele.

Enthält eine Sendung unter 150 Euro ausschließlich vier Paar Socken, fallen einmalig drei Euro Pauschalzoll und zwei Euro Bearbeitungsgebühr an. Insgesamt entstehen damit fünf Euro zusätzliche Kosten, zuzüglich der Einfuhrumsatzsteuer.

Werden dagegen vier Paar Socken, ein Plüschtier und ein Ladekabel gemeinsam bestellt, gelten diese als drei unterschiedliche Warenpositionen. Dadurch steigen die zusätzlichen Gebühren auf insgesamt 15 Euro: neun Euro Pauschalzoll und sechs Euro Bearbeitungsgebühr. Auch hier kommt die Einfuhrumsatzsteuer hinzu.

Bei Warenwerten über 150 Euro richtet sich der Zollsatz weiterhin nach der jeweiligen Produktart.

Auch Geschenke aus dem Ausland können betroffen sein

Für private Geschenksendungen aus Nicht-EU-Ländern gelten weiterhin besondere Freigrenzen. Werden Waren unentgeltlich von einer Privatperson an eine andere verschickt, bleiben sie grundsätzlich bis zu einem Wert von 45 Euro abgabenfrei.

Bei verbrauchsteuerpflichtigen Produkten wie Alkohol, Zigaretten oder Kaffee gelten allerdings zusätzliche Mengenbeschränkungen.

Innerhalb der Europäischen Union können Pakete grundsätzlich ohne Zollformalitäten verschickt werden. Bei bestimmten verbrauchsteuerpflichtigen Waren können dennoch Abgaben entstehen. Dies gilt teilweise auch für private Geschenksendungen.

Vorsicht vor gefälschten Markenprodukten

Neben den zusätzlichen Kosten warnt der Zoll vor vermeintlichen Markenartikeln zu auffällig niedrigen Preisen. Handelt es sich um Produktfälschungen, können diese bei der Einfuhr beschlagnahmt werden.

Für Käufer bedeutet das möglicherweise nicht nur den Verlust der bestellten Ware und des Kaufpreises. Auch zivilrechtliche Forderungen der jeweiligen Markeninhaber sind möglich.

Besondere Vorsicht empfiehlt das Hauptzollamt außerdem bei Spielzeug, Elektrogeräten, Kosmetik und Medizinprodukten. Fehlen vorgeschriebene Kennzeichnungen oder Warnhinweise, kann die Einfuhr verweigert werden. Unter Umständen werden die Produkte sogar vernichtet.

Versanddienstleister können weitere Gebühren verlangen

In vielen Fällen übernehmen Paketdienstleister die Zollabwicklung und bezahlen anfallende Einfuhrabgaben zunächst selbst. Für diesen Service können sie eigene Gebühren verlangen.

Diese Servicepauschalen sind von den staatlichen Einfuhrabgaben zu unterscheiden. Verbraucher sollten deshalb vor einer Bestellung prüfen, welche Kosten bereits im Kaufpreis enthalten sind und welche zusätzlich berechnet werden.

Fehlen für die Zollabfertigung notwendige Informationen, kann eine Sendung außerdem beim zuständigen Zollamt landen. Empfänger müssen sich dann unter Umständen persönlich um die Abwicklung kümmern.

Hauptzollamt Augsburg rät zu genauer Prüfung

„Mit dem pauschalen Zoll und der Bearbeitungsgebühr entpuppen sich vermeintliche Schnäppchen aus dem Ausland schnell als teure Überraschung. Besonders ärgerlich wird es, wenn die bestellten Waren nicht einfuhrfähig sind“, erklärt Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg.

Verbraucher sollten daher gerade während der Black Week nicht ausschließlich auf den angezeigten Verkaufspreis achten. Entscheidend seien auch der Versandort, mögliche Einfuhrabgaben und die Seriosität des Händlers.

Weitere Informationen zu den Einfuhrbestimmungen bietet die Internetseite des deutschen Zolls unter www.zoll.de. Dort steht auch der digitale Auskunftsdienst „TinA“ für Fragen zur Verfügung.