Die Bundesregierung wird nicht als Beobachter an der ersten Überprüfungskonferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) der Vereinten Nationen teilnehmen. Das teilte das Auswärtige Amt auf Anfrage von „nd.Die Woche“ mit. Die Konferenz findet ab dem 30. November in New York statt. An den Konferenzen zum AVV in den Jahren 2023 und 2024 hatte die Bundesregierung noch als Beobachter teilgenommen.

Der 2021 in Kraft getretene Vertrag sieht eine vollständige Vernichtung aller existierenden Atomwaffen und ihre Ächtung vor. 101 der 193 UN-Mitgliedstaaten sind ihm mittlerweile beigetreten. Deutschland gehört nicht dazu und hält an der sogenannten nuklearen Teilhabe fest, also an der Möglichkeit, im Ernstfall in Deutschland lagernde US-Atomsprengköpfe einzusetzen.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es auf nd-Anfrage, der AVV stehe „im Widerspruch zu den deutschen Sicherheitsinteressen und unseren Verpflichtungen innerhalb der Nato“. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die „direkte und langfristige Bedrohung durch Russland für die europäische Sicherheit“ führten „vor Augen, dass die nukleare Abschreckung für unsere Sicherheit unverzichtbar ist“.

Die 2017 mit dem Friedensnobelpreis geehrte Internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen, ICAN, und Vertreter von 37 weiteren Initiativen hatten Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) am 18. November in einem offenen Brief aufgefordert, an der Konferenz in New York beobachtend teilzunehmen beziehungsweise eine Vertretung der Bundesregierung zu entsenden. Darüber hinaus wünschen sie sich von Wadephul „sichtbare Schritte auf dem Weg zu einem deutschen Beitritt“ zum AVV.

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