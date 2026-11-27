In Nürnberg hat die Polizei am frühen Freitagmorgen, 27. November 2026, sechs mutmaßliche Kupferdiebe vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Gegen 2 Uhr bemerkte eine zivile Streifenbesatzung an einer Brachfläche an der Regelsbacher Straße im Nürnberger Westen einen geparkten Kleintransporter mit auswärtigem Kennzeichen. In der Nähe hielten sich sechs Männer auf, die den Transporter offenbar mit Kupferkabeln beluden.

Als die Beamten die Männer ansprachen, versuchten diese, mit einem anderen Pkw zu flüchten. Weitere Streifenbesatzungen stoppten das Fahrzeug und nahmen die sechs Männer vorläufig fest. Im geparkten Kleintransporter stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl offensichtlich entwendeter Kupferkabel sicher.

Ermittlungen zu Wert und Herkunft

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um sechs rumänische Männer im Alter von 21, 29, 29, 32, 34 und 46 Jahren. Sie müssen sich wegen des Verdachts des Bandendiebstahls verantworten. Der Wert und die Herkunft der sichergestellten Kabel sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Männer sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser prüft die Haftfrage.

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