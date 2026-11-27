Schwaben Augsburg empfängt am Samstag um 14 Uhr den FV Illertissen zum Schwabenderby. Im vorletzten Spiel vor der Winterpause treffen im Rosenaustadion der Tabellenzehnte und der Tabellenvierte aufeinander.

Schwaben Augsburg mit guter Serie

Die Augsburger haben in ihren vergangenen sechs Partien nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Das 0:3 beim TSV Buchbach in der vergangenen Woche beendete eine Serie von 13 Punkten aus fünf Spielen. Damit hatte sich Schwaben aus den hinteren Tabellenregionen lösen können.

Illertissen reist mit weniger guten Erinnerungen an das Rosenaustadion an: Im vergangenen August schied der FVI dort nach Elfmeterschießen aus dem Totopokal aus. Inzwischen hat sich die Mannschaft jedoch gefestigt und belegt den vierten Tabellenplatz.

Vier ehemalige FVI-Spieler bei Schwaben

In Augsburg trifft der FV Illertissen auf vier ehemalige Mitspieler. Schwabens Kapitän Benedikt Krug sowie Felix Schwarzholz, Elias Herzig und Nicola della Schiava trugen zuvor das weiß-blaue Trikot des FVI.

Illertissens Trainer Walid Khaled erwartet eine anspruchsvolle Partie: „Mit Schwaben Augsburg treffen wir auf einen Gegner, der bis auf das letzte Spiel zuvor mit sehr überzeugenden Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Mannschaft spielt einen guten Fußball und zeichnet sich insbesondere durch eine kompakte und disziplinierte Defensive aus. Zusätzlich wird uns sicherlich auch der Platz vor eine Herausforderung stellen. Gerade zu dieser Jahreszeit ist es schwierig, auf einem guten Untergrund zu spielen, was die ohnehin anspruchsvolle Aufgabe sicherlich nicht einfacher macht.

Darauf sind wir jedoch eingestellt und werden uns entsprechend vorbereiten. Wir wissen, was uns erwartet, und werden mit der nötigen Einstellung und Konzentration in die Partie gehen. Unser klares Ziel ist es, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Illertissen mit Ausfällen

Bei den Gästen werden die Dauerpatienten Mussa Fofanah und Daniel Hausmann sicher fehlen. Auch Torhüter Daniel Adamczyk dürfte nicht zum Einsatz kommen. Fragezeichen gibt es hinter den Einsätzen von Marco Hingerl und Ben Kronenberg. Nikola Stojnovic ist dagegen wieder voll im Training.

Neu im Kader ist Eray Sönmez aus der zweiten Mannschaft, der sich durch gute Leistungen empfohlen hat.