Auf der A8 bei Dasing wurden 2025 insgesamt 28 Unfälle mit Personenschaden registriert. Damit gehört der Abschnitt zu den zehn unfallreichsten Straßen beziehungsweise Straßenabschnitten in Bayern.

Das geht aus einer von Allianz Direct vorgestellten Auswertung hervor. Dafür wurden amtliche Daten des Unfallatlas sowie Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen berücksichtigt. Insgesamt gab es in Bayern 2025 demnach 46.938 Verkehrsunfälle mit Personenschaden – knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr mit 44.331 Fällen. Bayern verzeichnete außerdem 466 Unfälle mit Todesfolge und damit mehr als jedes andere Bundesland. In der Einleitung zur Studie werden zudem 7.427 Unfälle mit Schwerverletzten genannt.

Sechs der zehn Abschnitte liegen in München

Spitzenreiter ist die Landsberger Straße in München (Postleitzahl 80687). Dort wurden 57 Unfälle gezählt, darunter drei mit schweren und 54 mit leichten Verletzungen. Auf Platz zwei folgt die Leopoldstraße in München mit 34 Unfällen. Die A8 bei Dachau liegt mit 33 Unfällen auf Rang drei; dort wurde ein Unfall mit Todesfolge registriert.

Der Abschnitt bei Dasing folgt mit 28 Unfällen auf Rang vier. Bei fünf Unfällen wurden schwere Verletzungen und bei 23 Unfällen leichte Verletzungen registriert. Ein Unfall mit Todesfolge wurde nicht erfasst.

Auf Rang sechs liegt die A8 bei Zusmarshausen im Landkreis Augsburg mit 25 Unfällen, darunter vier mit schweren Verletzungen. Drei der zehn am stärksten belasteten Abschnitte liegen damit an der A8 bei Dachau, Dasing und Zusmarshausen. Zusammen wurden dort 86 Unfälle gezählt.

Die zehn unfallreichsten Straßenabschnitte

Landsberger Straße, München: 57 Unfälle

Leopoldstraße, München: 34 Unfälle

A8 bei Dachau: 33 Unfälle

A8 bei Dasing: 28 Unfälle

Berg-am-Laim-Straße, München: 27 Unfälle

A8 bei Zusmarshausen: 25 Unfälle

Chiemgaustraße, München: 25 Unfälle

Europastraße, Neu-Ulm: 25 Unfälle

Landsberger Straße, München: 24 Unfälle

Lindwurmstraße, München: 24 Unfälle

Die Europastraße in Neu-Ulm kam ebenfalls auf 25 Unfälle, darunter zwei Unfälle mit schweren Verletzungen. Auf dem zweiten Münchner Abschnitt der Landsberger Straße wurden 24 Unfälle registriert, darunter ein Unfall mit Todesfolge und einer mit schweren Verletzungen. Die Lindwurmstraße folgte mit ebenfalls 24 Unfällen.

Frankfurter Ring nicht mehr unter den Top zehn

Der Frankfurter Ring in München war in der Auswertung für 2024 noch mit 45 Unfällen als unfallreichste Straße Bayerns geführt worden. Für den untersuchten Abschnitt wurden 2025 noch 21 Unfälle ausgewiesen. Damit gehörte er nicht mehr zu den zehn führenden Straßen.

Bei gleicher Unfallzahl wurde die Rangfolge zunächst nach den Unfällen mit Todesfolge und anschließend nach den Unfällen mit schweren Verletzungen bestimmt. Für die Auswertung wurden nach den Angaben zur Methodik mehr als 270.000 Datensätze standardisiert. Die Straßenabschnitte und Ortsangaben wurden mithilfe von OpenStreetMap-Daten räumlich zugeordnet.

Zusätzlich berechnete die Studie die Zahl der Unfälle je 100 Meter Straße. Dafür wurden Straßenlängen geschätzt; Fuß- und Radwege, Servicewege sowie Kreisverkehre blieben unberücksichtigt. Rund sieben Prozent der Straßen wurden aus diesen Ranglisten ausgeschlossen, weil ihre berechnete Länge unter 100 Metern lag oder die Unfälle nicht eindeutig konkreten Straßenwegen zugeordnet werden konnten. Die Daten wurden laut Methodik am 20. Oktober 2026 extrahiert und analysiert.