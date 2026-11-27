Eine Ausfuhrsendung mit 21 Kilogramm Gold im Wert von rund 2,5 Millionen Euro ist beim Hauptzollamt Augsburg kontrolliert worden.

Das Gold lag in Form von Barren und Münzen vor und war für ein Bankinstitut in der Schweiz bestimmt. Die Sendung wurde daher beim zuständigen Zollamt zum zollrechtlichen Ausfuhrverfahren angemeldet.

Bei der Ausfuhr kontrolliert der Zoll unter anderem die Einhaltung von Verboten und Beschränkungen. Dazu zählen beispielsweise Vorgaben zum Artenschutz oder handelspolitische Maßnahmen wie Embargos. Auch Warenkontrollen sowie die Erhebung von Zöllen und Steuern bei der Einfuhr gehören zu den Aufgaben der Zollabfertigung.