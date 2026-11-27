Am frühen Freitagmorgen haben Klimagerechtigkeitsaktivisten an vielen Stellen in Augsburg Werbeplakate mit eigenen Botschaften überhängt. Die Aktion orientiert sich an den französischen „ZAP-Games“ („Zone Anti-Publicité“) und richtet sich gegen Werbung, die aus Sicht der Beteiligten zu immer mehr Konsum drängt.

Kritik an Werbung rund um Black Friday

Die Aktivisten kritisieren insbesondere die Werbekampagnen rund um Black Friday und Black Week. Diese würden Menschen zu zusätzlichem Verbrauch bewegen und dabei Klima, Umwelt und Gesundheit nicht ausreichend berücksichtigen. „Wir setzen uns für eine nachhaltige Wirtschaftsweise ein, die sich an den Bedürfnissen der Menschen und nicht am Profitinteresse der Konzerne orientiert“, erklären die Beteiligten.

Kommerzielle Werbung in Werbekästen wurde unter anderem mit den Slogans „END FOSSIL ADS“, „AMAZON ZAHLEN LASSEN – AMAZONAS RETTEN“ und „LIKE THE SEA WE RISE“ überhängt. Die Aktivisten erklären, sie wollten nicht Reichen und Konzernen überlassen, welche Botschaften im öffentlichen Raum sichtbar sind.

Aktion wird dem zivilen Ungehorsam zugeordnet

Die Beteiligten ordnen die Aktion dem zivilen Ungehorsam zu. Dabei würden gesellschaftliche Regeln gebrochen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Nach ihren Angaben wurden weder Plakate entwendet noch Werbekästen beschädigt.

In Amsterdam und Den Haag seien bereits Verbote klimaschädlicher Werbung durchgesetzt worden. Ob Augsburg diesem Beispiel folgt und als erste Stadt in Deutschland keine klimaschädliche Außenwerbung mehr zulässt, ist offen.

Was hinter den „ZAP-Games“ steckt

Die „ZAP-Games“ sind ein jährlich stattfindender Wettbewerb, bei dem Anti-Werbeaktionen in acht Kategorien bewertet werden. Ins Leben gerufen wurde er von der französischen Gruppe „The Subvertisers’ International“; in Paris wird ein Preis verliehen.