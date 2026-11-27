Vom 30. November bis 13. Dezember 2026 bieten die Kunstsammlungen und Museen Augsburg Führungen, Workshops und ein Konzert an. Höhepunkte sind der Weihnachtsbazar im Schaezlerpalais und das Adventskonzert „Still, still!“ für Flöte und Harfe.

Weihnachtsbazar im Schaezlerpalais

Von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, veranstaltet die Elterninitiative Kindernest e.V. einen Weihnachtsbazar im Innenhof und im Rokoko-Garten des Schaezlerpalais. Angeboten werden handgefertigte Puppen sowie Filz- und Papierarbeiten, Liköre, Marmeladen und Gebäck. Die Einnahmen kommen der Kindernest-Initiative zugute.

Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist der Bazar am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Adventskonzert mit Flöte und Harfe

Am Sonntag, 13. Dezember, findet um 18 Uhr im Speisezimmer des Schaezlerpalais das Adventskonzert „Still, still! Weihnachtliche Musik für Flöte und Harfe“ statt. Das DUO SAGETTE mit Iris Lichtinger an den Barockblockflöten und Marlis Neumann an der Harfe spielt Musik aus dem Mittelalter, der Renaissance, dem Barock und der Gegenwart.

Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information am Rathausplatz sowie online über Reservix bis Konzertbeginn erhältlich. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Führungen und Veranstaltungen in Augsburg

Dienstag, 1. Dezember, bis Freitag, 4. Dezember

Dienstag, 1. Dezember, 16 bis 18 Uhr: Kostenlose Kunstsprechstunde „Experten geben Auskunft“ im Schaezlerpalais. Die Anmeldung ist kurz vorher über die Kasse möglich.

Kostenlose Kunstsprechstunde „Experten geben Auskunft“ im Schaezlerpalais. Die Anmeldung ist kurz vorher über die Kasse möglich. Mittwoch, 2. Dezember, 12 bis 12:30 Uhr: „smART LUNCH“ zu den Silberpokalen des Philharmonischen Chors Augsburg im Maximilianmuseum. Es gilt der reguläre Eintritt.

„smART LUNCH“ zu den Silberpokalen des Philharmonischen Chors Augsburg im Maximilianmuseum. Es gilt der reguläre Eintritt. Donnerstag, 3. Dezember, 15:30 bis 17 Uhr: „Eierbecher, Puderpinsel, Nadelkissen“ zur Tresor-Goldschmiedekunst im Maximilianmuseum. Es gilt der reguläre Eintritt.

„Eierbecher, Puderpinsel, Nadelkissen“ zur Tresor-Goldschmiedekunst im Maximilianmuseum. Es gilt der reguläre Eintritt. Freitag, 4. Dezember, 12 bis 12:30 Uhr: „smART LUNCH“ zum Reiseservice als Urlaubsutensil im Maximilianmuseum. Es gilt der reguläre Eintritt.

Samstag, 5. Dezember

11 Uhr: Familienführung „Römerleben im frühen Augsburg“ im Römerlager im Zeughaus.

Familienführung „Römerleben im frühen Augsburg“ im Römerlager im Zeughaus. 14 Uhr: Turnusführung durch die Dauerausstellung im Römerlager im Zeughaus.

Turnusführung durch die Dauerausstellung im Römerlager im Zeughaus. 14 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung „Baroque Bubbles – Jiří Georg Dokoupil“ im Schaezlerpalais.

Für die drei Führungen gilt der reguläre Eintritt. Der Weihnachtsbazar im Schaezlerpalais ist an diesem Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet und kostenfrei.

Sonntag, 6. Dezember: Museumssonntag

10:30 Uhr: Familienführung „Flohfallen für die barocke Pracht“ im Schaezlerpalais.

Familienführung „Flohfallen für die barocke Pracht“ im Schaezlerpalais. 11 Uhr: „aus 3 > mach 1: Das Ehepaar Liebert – Vanitas – Stillleben“ im Schaezlerpalais.

„aus 3 > mach 1: Das Ehepaar Liebert – Vanitas – Stillleben“ im Schaezlerpalais. 13 bis 14 Uhr: Workshop „Zeichnen im Museum“ im Schaezlerpalais. Die Workshopgebühr beträgt fünf Euro.

Workshop „Zeichnen im Museum“ im Schaezlerpalais. Die Workshopgebühr beträgt fünf Euro. 14 Uhr: Turnusführung durch die Dauerausstellung im Schaezlerpalais.

Turnusführung durch die Dauerausstellung im Schaezlerpalais. 15 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung „Heinz Butz – Der stille Kosmos“ in der Kunsthalle Augsburg im Glaspalast.

Turnusführung durch die Ausstellung „Heinz Butz – Der stille Kosmos“ in der Kunsthalle Augsburg im Glaspalast. 15 Uhr: Turnusführungen durch die Dauerausstellungen im Maximilianmuseum und im Römerlager im Zeughaus.

Turnusführungen durch die Dauerausstellungen im Maximilianmuseum und im Römerlager im Zeughaus. 16 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung „Philipp Röth (1841–1921)“ im Grafischen Kabinett.

Die Angebote im Schaezlerpalais, im Maximilianmuseum, im Römerlager im Zeughaus und im Grafischen Kabinett sind an diesem Museumssonntag kostenfrei. Für die Führung zu „Heinz Butz – Der stille Kosmos“ gilt der reguläre Eintritt. Der Weihnachtsbazar ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Dienstag, 8. Dezember, bis Freitag, 11. Dezember

Dienstag, 8. Dezember, 12 bis 12:30 Uhr: „smART LUNCH“ zu Franz Joseph Degles Porträts der Eheleute von Liebenhofen im Schaezlerpalais. Es gilt der reguläre Eintritt.

„smART LUNCH“ zu Franz Joseph Degles Porträts der Eheleute von Liebenhofen im Schaezlerpalais. Es gilt der reguläre Eintritt. Donnerstag, 10. Dezember, 17 Uhr: Themenführung „Abends bei den Römern“ mit dem Titel „Lebe so mit deinen Mitmenschen, als ob Gott es sähe“ im Römerlager im Zeughaus. Es gilt der reguläre Eintritt.

Themenführung „Abends bei den Römern“ mit dem Titel „Lebe so mit deinen Mitmenschen, als ob Gott es sähe“ im Römerlager im Zeughaus. Es gilt der reguläre Eintritt. Freitag, 11. Dezember, 12 bis 12:30 Uhr: „smART LUNCH“ zu „Münzen, Medaillen, Spielsteine – Erinnerung im Kleinformat“ im Maximilianmuseum. Es gilt der reguläre Eintritt.

Samstag, 12. Dezember

14 Uhr: Turnusführungen durch die Dauerausstellung im Römerlager im Zeughaus sowie durch „Baroque Bubbles – Jiří Georg Dokoupil“ im Schaezlerpalais. Für beide Angebote gilt der reguläre Eintritt.

Turnusführungen durch die Dauerausstellung im Römerlager im Zeughaus sowie durch „Baroque Bubbles – Jiří Georg Dokoupil“ im Schaezlerpalais. Für beide Angebote gilt der reguläre Eintritt. 15 Uhr: KunstKontakt-Führung mit Benjamin Stechele und Nina Zeilhofer in der Kunsthalle Augsburg im Glaspalast.

Die für diesen Tag geplante Reihe „Weihnachtliche Museen“ im Maximilianmuseum, im Römerlager im Zeughaus und im Schaezlerpalais entfällt.

Sonntag, 13. Dezember

10:30 Uhr: Familienführung „Flohfallen für die barocke Pracht“ im Schaezlerpalais.

Familienführung „Flohfallen für die barocke Pracht“ im Schaezlerpalais. 14 Uhr: Turnusführung durch die Dauerausstellung im Schaezlerpalais.

Turnusführung durch die Dauerausstellung im Schaezlerpalais. 15 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung „Heinz Butz – Der stille Kosmos“ in der Kunsthalle Augsburg im Glaspalast.

Turnusführung durch die Ausstellung „Heinz Butz – Der stille Kosmos“ in der Kunsthalle Augsburg im Glaspalast. 15 Uhr: Turnusführungen durch die Dauerausstellungen im Maximilianmuseum und im Römerlager im Zeughaus.

Turnusführungen durch die Dauerausstellungen im Maximilianmuseum und im Römerlager im Zeughaus. 16 Uhr: Turnusführung durch die Ausstellung „Philipp Röth (1841–1921)“ im Grafischen Kabinett.

Turnusführung durch die Ausstellung „Philipp Röth (1841–1921)“ im Grafischen Kabinett. 18 Uhr: Adventskonzert „Still, still! Weihnachtliche Musik für Flöte und Harfe“ im Schaezlerpalais.

Die Führungen im Schaezlerpalais, im Maximilianmuseum, im Römerlager im Zeughaus und im Grafischen Kabinett sind an diesem Museumssonntag kostenfrei. Für „Heinz Butz – Der stille Kosmos“ gilt der reguläre Eintritt.