Der Dax ist am Freitagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.400 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

„Die freundlichen Handelsvorgaben aus Asien sorgen für Rückenwind“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. „Allen voran profitieren die chinesischen Börsen von Nachrichten über Maßnahmen zur Stabilisierung des heimischen Finanzmarktes. Aus Japan kamen zudem etwas besser als befürchtete Inflationsdaten. Der Preisanstieg im Großraum Tokio blieb mit 2,9 Prozent leicht hinter den Erwartungen von drei Prozent zurück. Der Wochenausklang an den asiatischen Börsen kann sich damit sehen lassen und lässt die Kursturbulenzen vom Wochenbeginn etwas verblassen.“

„Im Dax versuchen die Investoren, sich einen Reim auf den angekündigten Stellenabbau bei SAP zu machen. Der Softwarekonzern will 10.000 Arbeitsplätze abbauen. Für die Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage, ob der Konzern durch den Einsatz neuer Technologien seine Effizienz steigern kann oder ob das operative Geschäft weniger dynamisch läuft als bislang angenommen. Stellenabbau als Folge des technologischen Fortschritts wäre für die Börse anders zu bewerten als ein Sparprogramm aus wirtschaftlicher Notwendigkeit.“

„Spannend dürfte heute noch einmal der verkürzte Handel an der Wall Street werden. Der Black Friday ist nicht nur einer der wichtigsten Einkaufstage des Jahres, sondern angesichts der wieder gestiegenen Inflation auch ein Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Verbraucher. Die Umsätze im Weihnachtsgeschäft dürften wichtige Hinweise darauf liefern, wie widerstandsfähig der private Konsum in den USA tatsächlich ist.“

„Die positiven US-Futures bieten dem Dax zunächst eine solide Unterstützung. Neben einigen noch anstehenden Konjunkturdaten dürfte die Frage im Mittelpunkt stehen, ob die Investoren an der Wall Street die freundliche Grundstimmung an den internationalen Aktienmärkten mit ins Wochenende nehmen.“

„Der deutsche Aktienmarkt hat sich in dieser turbulenten Handelswoche bislang erstaunlich gut geschlagen. Die Rückeroberung der Marke von 25.000 Punkten und die anschließenden Kursgewinne zeigen, dass die Kaufbereitschaft der Investoren wieder zunimmt. Gelingt heute ein versöhnlicher Wochenausklang, könnte der Dax mit neuem Schwung in den Dezember starten. Die Chancen auf eine Weihnachtsrally sind jedenfalls wieder gestiegen“, sagte Lipkow.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0963 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9122 Euro zu haben.

Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Morgen wurden für eine Feinunze 3.675 US-Dollar gezahlt (+3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 107,78 Euro pro Gramm.

Mehr zum Thema: Dax startet freundlich – US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen · Dax am Mittag weiter freundlich – Siemens Energy vorn