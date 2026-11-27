Seit dem Mittag des 26. November haben Schneefall und Glätte in Niederbayern rund 80 wetterbedingte Einsatzmeldungen ausgelöst. Besonders betroffen waren die Landkreise Rottal-Inn und Passau.

Die meisten Einsätze betrafen leichtere Verkehrsunfälle. In einigen Fällen wurden auch Menschen verletzt. Streifen vor Ort arbeiteten die Einsatzlagen überwiegend selbst ab, teilweise mit Unterstützung der Feuerwehr.

Das Polizeipräsidium Niederbayern rät angesichts der Witterungsverhältnisse zu einer vorausschauenden Fahrweise und gegenseitiger Rücksichtnahme. Schnee, Eis und Glätte können das Fahrverhalten deutlich beeinträchtigen.

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