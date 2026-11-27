Ein drohendes Verkaufsverbot für Mercedes-Benz in den USA wegen seiner chinesischen Anteilseigner ist offenbar abgewendet. Das berichtet das Magazin „Politico“ unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Demnach haben die Initiatoren des entsprechenden Gesetzentwurfs im US-Kongress mit dem Stuttgarter Unternehmen und Vertretern der Autoindustrie eine Lösung ausgehandelt. Im Gesetz soll Unternehmen mit stillen Gesellschaftern wie Mercedes-Benz mehr Flexibilität eingeräumt werden. Der Inhalt der Änderungen sei geklärt, die Formulierungen müssten aber noch ausgearbeitet werden.

Der „Connected Vehicle Security Act“ soll den Verkauf aller Autos in den USA verbieten, die mit sensiblen Bauteilen aus China hergestellt wurden. Im Gesetzentwurf hieß es zunächst, dass auch Hersteller, deren Investoren zu mehr als 15 Prozent aus China kommen, ihre Fahrzeuge nicht mehr in den USA verkaufen dürfen. An Mercedes-Benz halten chinesische Anteilseigner rund 20 Prozent der Aktien.

Ein Sprecher von Mercedes-Benz wollte sich nicht zur Frage äußern, ob eine Einigung erzielt wurde. Er erklärte aber, das Unternehmen begrüße die konstruktiven Gespräche mit wichtigen US-Gesetzgebern.

Die Senatoren Bernie Moreno und Elissa Slotkin wollen das Gesetz noch im Dezember durch eine mündliche Abstimmung verabschieden. Auch für Volvo, das zu 80 Prozent der chinesischen Zhejiang Geely Holding gehört, soll eine Lösung gefunden sein.