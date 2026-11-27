Bei zwei Bränden in München waren am Donnerstagabend Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Nach einem Wohnungsbrand in Mittersendling wurden zwei Menschen und ein Kind zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht.

Wohnungsbrand in Mittersendling

Gegen 17.36 Uhr meldete eine Mitteilerin in der Konrad-Celtis-Straße Knallgeräusche aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss sowie Rauch im Treppenhaus. Mehrere Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Wohnung und entrauchte das Treppenhaus mit einem Hochleistungslüfter. Zwei Menschen hatten das Gebäude beim Verlassen direkt durch den Rauch verlassen. Der Rettungsdienst behandelte sie und brachte sie gemeinsam mit einem Kind zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik.

Nach den Löscharbeiten konnten alle Anwohnerinnen und Anwohner bis auf den Bewohner der Brandwohnung in ihre Räumlichkeiten zurückkehren.

Rauchentwicklung in Hotel in Riem

Gegen 19.58 Uhr rückte die Feuerwehr zum zweiten Mal in kurzer Zeit zu einem Hotel am Konrad-Zuse-Platz in der Messestadt Riem aus. Beim ersten Einsatz hatte eine Störung der Brandmeldeanlage vorgelegen. Im Laufe des Tages hatte es wegen Arbeiten an der Anlage bereits mehrere Räumungsalarme gegeben.

Beim zweiten Einsatz meldete das Personal Rauch im Bereich eines Müllcontainers. Die Einsatzkräfte bestätigten die Rauchentwicklung, sicherten den Bereich und zogen den Presscontainer mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ins Freie. Dadurch konnte eine weitere Verrauchung des Gebäudes verhindert werden.

Unter Atemschutz öffnete die Feuerwehr den Container und löschte das Brandgut. Das Aufspüren aller Glutnester dauerte etwa eine halbe Stunde. Anschließend übernahm eine Fachfirma den Abtransport des Containers.

Rund 100 Gäste, die das Hotel während der Räumung verlassen hatten, wurden in einem Nachbargebäude durch den Rettungsdienst betreut. Nach den Löscharbeiten konnten sie unverletzt in ihre Zimmer zurückkehren.

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