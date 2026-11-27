Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring begrüßt den Vorschlag von EU-Ratspräsident António Costa für eine Digitalabgabe auf große Digitalkonzerne und fordert, einen Teil der Einnahmen für Qualitätsjournalismus einzusetzen.

Abgabe soll auf Online-Werbung begrenzt werden

Mehring plädiert dafür, die Abgabe auf Online-Werbeeinnahmen großer Digitalkonzerne mit mehr als 750 Millionen Euro weltweitem Jahresumsatz zu beschränken. Eine Ausweitung auf andere Plattformdienste oder die Monetarisierung von Nutzerdaten hält der Minister nach eigenen Angaben für den falschen Ansatz.

Die Abgabe solle große Tech-Unternehmen angemessen beteiligen, ohne neue Geschäftsmodelle und digitale Innovation unnötig auszubremsen. Eine Abgabe auf Online-Werbung sei dafür der zielgerichtete Weg, erklärt Mehring.

Mehr Geld für lokale und regionale Medien

Entscheidend seien neben der Ausgestaltung auch die Verwendung der Einnahmen. Wenn globale Plattformen journalistische Inhalte nutzten und damit Milliarden an digitaler Werbung verdienten, müsse ein Teil dieser Wertschöpfung in die Finanzierung unabhängiger Medien zurückfließen, so der Digitalminister.

Besonders lokale und regionale Medien stünden unter Druck. Sie seien für die demokratische Meinungsbildung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Vielfalt öffentlicher Debatten wichtig. Deshalb müsse die europäische Digitalabgabe so gestaltet werden, dass ein Teil der Erlöse unmittelbar zur Stärkung dieser Medien beitrage.