Der Bayerische Jugendring (BJR) warnt vor Kürzungen in der kommunalen Jugendarbeit und möglichen Schließungen von Jugendtreffs. Bei einer Landesfachtagung in Augsburg standen am 26. November unter anderem Kürzungspläne in München und Erlangen sowie weitere erwartete Einschnitte im Jahr 2027 im Mittelpunkt.

BJR-Präsident Philipp Seitz forderte die Kommunen auf, die Jugendarbeit trotz angespannter Haushalte nicht zu reduzieren, sondern besser auszustatten. Bund und Länder müssten die kommunale Finanzkraft so stärken, dass die gesetzlichen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe überall erfüllt werden könnten.

Jugendarbeit als demokratische Infrastruktur

„Jugendarbeit ist demokratische Infrastruktur“, sagte Seitz. Sie schaffe Orte für Begegnung, Bildung, Beratung und demokratische Teilhabe. Außerdem ermögliche sie jungen Menschen, sich vor Ort einzubringen und ihre Lebenswelt mitzugestalten.

Fachkräfte aus Landratsämtern, kreisfreien Städten und Jugendringen berichteten in Augsburg über wachsende finanzielle Belastungen und deren Folgen. Als besonders besorgniserregend wurden die Kürzungspläne in München und Erlangen sowie Berichte über weitere Einschnitte im Jahr 2027 genannt.

Warnung vor Schließungen von Jugendtreffs

Alexander Angermann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Jugendpfleger:innen und Mitarbeiter des Stadtjugendrings Ingolstadt, warnte: „Jugendtreffs müssen schließen, gerade in prekären Stadtteilen.“ Die Nachfrage nach Beratung durch Fachkräfte und nach sogenannten dritten Orten außerhalb von Wohnung, Schule oder Ausbildung sei weiterhin hoch.

Seitz verlangte zudem eine bessere Beteiligung des Bundes an der Finanzierung kommunaler Aufgaben. Der BJR stehe dazu mit den kommunalen Spitzenverbänden in Bayern im Austausch und fordere eine bessere kommunale Finanzverteilung.

BJR übernimmt Aufgaben für 96 Dienststellen

Für die 96 Dienststellen der Kommunalen Jugendarbeit in Bayern übernimmt der BJR nach eigenen Angaben Aufgaben des überörtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Jugendarbeit. Die jährliche Landesfachtagung dient dem Austausch über aktuelle Fragen der kommunalen Jugendpflege.