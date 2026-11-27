Im Landkreis Donau-Ries werden derzeit 91 Pflegekinder in 70 Pflegefamilien betreut. Bei einem Jahresessen dankte der Landkreis den Pflegeeltern für ihr Engagement.

Irene Allmannsberger, Fachbereichsleiterin des Amts für Jugend und Familie, würdigte den wichtigen Beitrag der Pflegeeltern. Sie begleiten Kinder und Jugendliche, die aus schwerwiegenden Gründen nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, und geben ihnen ein Zuhause, Geborgenheit sowie Unterstützung in schulischen und später beruflichen Fragen.

Im Jahr 2026 kamen im Landkreis Donau-Ries elf neue Pflegeverhältnisse hinzu. Zehn Pflegeverhältnisse wurden planmäßig beendet. Für ihre langjährige Tätigkeit wurden das Ehepaar Spielvogel und das Ehepaar Schmid mit Blumen und Präsenten geehrt.

Pflegekinderdienst berät interessierte Familien

Bei der Veranstaltung blickten die Verantwortlichen außerdem auf die Angebote des Jahres zurück und stellten die Planungen für 2027 vor. Vorgesehen sind unter anderem Stammtische im Frühjahr und Herbst zur Vernetzung, ein Fortbildungsangebot, ein erlebnispädagogischer Nachmittag für Pflegefamilien sowie erneut ein Jahresessen.

Der Pflegekinderdienst begleitet und berät Pflegefamilien und vermittelt bei Bedarf weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Gesucht werden weiterhin Paare und Familien, die ein Pflegekind aufnehmen möchten. Dabei geht es meist um Kinder im Alter von null bis zehn Jahren. Eine wertschätzende Haltung der Pflegeeltern und ein möglicher Kontakterhalt zwischen Kind und leiblichen Eltern spielen dabei eine wichtige Rolle.

Interessierte können sich für ein erstes Informations- und Beratungsgespräch per E-Mail an pkd@lra-donau-ries.de oder telefonisch unter 0906/74-6870 an den Fachdienst wenden.