Die geplanten sieben Beauftragtenämter im Augsburger Stadtrat stoßen bei der GRÜNEN JUGEND auf Kritik. Angesichts der Haushaltssperre fordert die Organisation eine Prüfung ihres konkreten Nutzens und der möglichen zusätzlichen Kosten.

Nach Ansicht der Jugendorganisation kommen die Ämter zu einem Zeitpunkt, an dem die Stadt wegen ihrer angespannten Finanzlage jeden Euro umdrehen müsse. Sie befürchtet, dass politische Unterstützer des Oberbürgermeisters mit zusätzlichen Posten und Einflussmöglichkeiten versorgt werden. Die GRÜNE JUGEND spricht von „Posten-Bingo statt Politik“.

Kritik an möglichen zusätzlichen Entschädigungen

„Augsburg hat gerade wirklich andere Probleme, als sich neue Titel für politische Unterstützer:innen auszudenken“, sagt Hannah Augustin, Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Augsburg. Sie verweist auf die Haushaltssperre, die daraus entstandenen Kürzungen, marode Schulen und die offene Zukunft des Modularfestivals.

Es gehe nicht darum, die Personen, die die Aufgaben übernehmen sollen, persönlich infrage zu stellen, betont die Organisation. Kritisch sieht sie vielmehr die politische Begründung und den konkreten Mehrwert der Ämter. Außerdem könnten für bestimmte Tätigkeiten zusätzliche Entschädigungen gezahlt werden – nach Angaben der GRÜNEN JUGEND auch beim Ehrenamtsbeauftragten.

Josef Kirchmeir, Stadtrat der Grünen und Mitglied der GRÜNEN JUGEND, stellt infrage, ob zusätzliche entschädigungsfähige Termine als Förderung des Ehrenamts begründet werden können, während bei Jugendangeboten und sozialer Infrastruktur gespart werde.

Grüne Jugend fordert Transparenz bei den Posten

Die geplanten Zuständigkeiten betreffen Inklusion, Wirtschaft, Sport, Ehrenamt, Klima und Jugend. Diese Themen müssten aus Sicht der GRÜNEN JUGEND vom gesamten Stadtrat berücksichtigt werden und dürften nicht durch einzelne Titel lediglich symbolisch delegiert werden.

Magnus Trinkwalder, Sprecher der GRÜNEN JUGEND Augsburg, kritisiert zudem, dass die Koalition sich mit neuen Posten beschenke, während beim Sozialticket gekürzt werde.

Die GRÜNE JUGEND fordert die Stadtregierung auf, die geplanten Beauftragtenposten und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten kritisch zu hinterfragen. Es müsse transparent dargelegt werden, welchen konkreten Nutzen die Ämter für die Menschen in Augsburg hätten.

„Die Menschen in dieser Stadt brauchen keine neuen Titel auf dem Papier, sondern Lösungen im echten Leben“, sagt Maren Dörr, Stadträtin der Grünen und Mitglied der GRÜNEN JUGEND.