Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend eine 30-jährige Frau in einer Wohnung an der Von-Donle-Straße in Regensburg mit einem Messer bedroht. Die Frau blieb unverletzt, der Mann flüchtete ohne Beute.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.23 Uhr in einem Zimmer im Untergeschoss des Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann Bargeld erbeuten. Weitere Bewohner kamen der Frau zu Hilfe, woraufhin der Unbekannte flüchtete.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Gesucht wird ein Mann mit normaler Statur, der eine dunkle Jacke mit Fellkragen, eine graue Jogginghose, einen schwarzen Rucksack, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe trug. Möglicherweise hatte er einen Bart.

Wer am 26. November 2026 gegen 21.23 Uhr im Bereich der Von-Donle-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder eine entsprechend beschriebene Person gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wenden.

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