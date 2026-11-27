Bei einem Wohnungsbrand in Mitterteich ist niemand verletzt worden. Nach einer kurzen Fahndung wurde ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Der Brand brach am Freitag, 27. November 2026, gegen 00:24 Uhr in einer Wohnung im Norden von Mitterteich aus. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Einer der beiden Bewohner verließ unmittelbar nach dem Brandausbruch das Mehrparteienhaus. Einsatzkräfte fahndeten nach ihm und nahmen den 33-jährigen Litauer in der näheren Umgebung fest. Er steht im Verdacht, mit dem Brandausbruch in Zusammenhang zu stehen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz. Gegen den Tatverdächtigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Sachschaden betrifft nach derzeitigem Stand vor allem die betroffene Wohnung und kann noch nicht beziffert werden.

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