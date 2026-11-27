Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Innenstadt – Am Freitag (27.11.2026) war ein 66-Jähriger mit einem Einkaufswagen voller Fahrräder im Bereich der Oblatterwallstraße unterwegs. Gegen 04.30 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann. Der 66-Jährige konnte zu den Fahrrädern keinen Eigentumsnachweis erbringen. Die Polizei stellte die vier Fahrräder sicher. Die Fahrräder haben einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 66-Jährigen. Der 66-Jährige hat die serbische Staatsangehörigkeit. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der vier Fahrräder mit den Marken Pantevecchio, Gudereit, Kynast und Bavaria. Die Eigentümer oder Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Kripo ermittelt nach versuchtem Einbruch in eine Wohnung

Innenstadt – Am Donnerstag (26.11.2026), zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in der Herrenbachstraße einzudringen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aus einer Wohnung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Donnerstag (26.11.2026) war ein 48-Jähriger mit einem E-Scooter in der Ulmer Straße unterwegs. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 48-Jährigen. Der 48-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Göggingen – Am Donnerstag (26.11.2026), zwischen 08.00 Uhr und 09.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto der Marke BMW Alpina in der Bergstraße. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

VPI Donauwörth stoppt Trunkenheitsfahrt

Gundelfingen – Am Donnerstag (26.11.2026) war ein 56-Jähriger mit seinem Auto in der Lauinger Straße unterwegs. Gegen 16.00 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann. Die Beamten stellten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt. Gegen den 56 -Jährigen wird nun wegen einem Verstoß nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Der 56-Jährige hat die deutsche Staatsbürgerschaft.