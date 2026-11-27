Ab dem 1. Januar 2027 gewährt die Stadt Augsburg wieder monatlich 19 Euro Zuschuss zum Deutschlandticket. Anträge für das ÖPNV-Sozialticket können ab sofort gestellt werden.

Der Stadtrat hat die Wiedereinführung des Zuschusses in seiner Sitzung am Donnerstag, 26. November, beschlossen. Auch bisherige Nutzerinnen und Nutzer müssen einen neuen Antrag stellen, wenn sie den Zuschuss ab Januar weiterhin erhalten möchten.

Wer den Zuschuss erhalten kann

Voraussetzung ist ein gültiger Grundleistungsbescheid über Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). Der Zuschuss kann außerdem bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Anspruch genommen werden.

Anträge für das Sozialticket einreichen

Die Antragsunterlagen sind beim Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung, beim Jobcenter Augsburg-Stadt sowie bei der Bürgerinfo am Rathausplatz erhältlich. Sie können in Papierform beim Amt für Soziale Leistungen oder online unter augsburg.de/sozialticket eingereicht werden.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Anträge möglichst schnell eingereicht werden sollen. Ein neuer Antrag ist für alle Personen erforderlich, die den Zuschuss ab dem 1. Januar 2027 in Anspruch nehmen möchten.

Warum der Zuschuss ausgesetzt war

Wegen der am 24. September 2026 verhängten Haushaltssperre war der Zuschuss vorübergehend ausgesetzt worden. Damit sollte die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt gesichert und die Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Leistungen ermöglicht werden.