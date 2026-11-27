In Bayerisch-Schwaben ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent gestiegen – stärker als in jedem anderen bayerischen Regierungsbezirk.

Die Arbeitslosenquote liegt nach den am 27. November 2026 veröffentlichten Zahlen bei 3,7 Prozent. Damit gehört die Region weiterhin zu den Spitzenreitern im Freistaat. Nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer Schwaben verliert der regionale Arbeitsmarkt jedoch zunehmend an Kraft.

Die Entwicklung untermauert laut IHK die Ergebnisse ihrer jüngsten Konjunkturumfrage. 22 Prozent der befragten Unternehmen planen demnach, ihre Beschäftigtenzahl zu reduzieren, während nur zwölf Prozent einen Personalaufbau vorsehen. In der Industrie will jedes vierte Unternehmen Stellen abbauen. Nach Angaben der IHK zeigen ihre Konjunkturumfragen bereits seit drei Jahren, dass mehr Unternehmen Personal abbauen als aufbauen.

Der IHK-Konjunkturindex liegt mit 105 Punkten zwar über der Wachstumsschwelle von 100 Punkten, bleibt aber deutlich unter seinem Zehnjahresdurchschnitt von 113 Punkten. Hohe Standortkosten, eine schwache Inlandsnachfrage und fehlende Wachstumsperspektiven bremsen nach Einschätzung der IHK die Investitions- und Beschäftigungsbereitschaft.

Arbeitslosigkeit steigt auch in robusten Regionen

Besonders deutlich fällt der Anstieg in Teilen Nordschwabens und des Allgäus aus. Im Landkreis Donau-Ries nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent zu, im Landkreis Unterallgäu um elf Prozent. In Westschwaben, wo die Beschäftigungsabsichten der Unternehmen im regionalen Vergleich besonders negativ ausfallen, stieg die Zahl im Landkreis Neu-Ulm um 8,1 Prozent. Für die Stadt Augsburg weist die Statistik ein Plus von 6,9 Prozent aus.

IHK fordert Reformen für den Arbeitsmarkt

Zwei Drittel der Unternehmen sehen laut Konjunkturumfrage in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sowie den hohen Energie- und Rohstoffpreisen ein Risiko für ihre Geschäftsentwicklung. 57 Prozent nennen die hohen Arbeitskosten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird zunehmend von anderen Risiken überlagert.

Die IHK fordert unter anderem wettbewerbsfähige Energiekosten, eine Begrenzung der Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie und mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt. Eine größere Flexibilität bei den Arbeitszeiten und eine Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge haben für die Unternehmen hohe Priorität. Niklas Gouverneur, Abteilungsleiter Wirtschaftsforschung und Politik bei der IHK Schwaben, bezeichnete die aktuellen Arbeitsmarktzahlen als Weckruf für die Bundesregierung. Es gehe inzwischen nicht mehr nur darum, neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch darum, bestehende zu sichern.