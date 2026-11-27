Wenn es draußen kalt wird und die Adventszeit vor der Tür steht, beginnt auch auf dem Bauernhof von Kuh Lieselotte eine ganz besondere Zeit. Ein Buch voller Ideen, Überraschungen und kleiner Glücksmomente lädt dazu ein, die Wochen bis Weihnachten gemeinsam zu genießen.

Nur noch wenige Tage, dann brennt die erste Kerze am Adventskranz. Höchste Zeit also, es sich zu Hause gemütlich zu machen und die Vorfreude auf Weihnachten einziehen zu lassen. Wer noch nach Anregungen sucht, um die lange Wartezeit bis zum Fest abwechslungsreich zu gestalten, sollte einen Blick auf das neue Weihnachtsbuch von Alexander Steffensmeier werfen. Mit „Warten auf Weihnachten mit Lieselotte“ zieht jede Menge vorweihnachtlicher Spaß ins Kinderzimmer ein – und Langeweile hat keine Chance.

Auf dem Bauernhof weihnachtet es sehr

Auch Kuh Lieselotte und ihre Freunde können Weihnachten kaum erwarten. Und weil die Zeit bis zum großen Fest schließlich sinnvoll genutzt werden will, gibt es allerhand zu tun. Das Buch steckt voller Anregungen, die Lust aufs Ausprobieren machen: Plätzchen backen, Weihnachtsdekoration gestalten, Karten verschicken oder gemeinsam Weihnachtslieder anstimmen. Dazu kommen kleine Geschichten, Rätsel und allerlei Wissenswertes rund um die Winter- und Weihnachtszeit.

Auf insgesamt 128 Seiten gibt es mehr als 100 Ideen zu entdecken. Da ist für unterschiedliche Interessen und jede Menge Abwechslung gesorgt. Mal wird geklebt, gemalt und gebastelt, mal darf einfach nur gestaunt, gerätselt oder einer Geschichte gelauscht werden. Und natürlich darf auch ein Wiedersehen mit Lieselotte in der Geschichte „Lieselotte im Schnee!“ nicht fehlen.

Zeit füreinander statt Hektik

Besonders schön an diesem Weihnachtsbuch ist die Einladung, gemeinsam aktiv zu werden. Denn gerade für Familien mit kleinen Kindern ist die Adventszeit eine wunderbare Gelegenheit, eigene Rituale zu schaffen. Wenn Oma mit den Enkeln Plätzchen aussticht, Opa beim Basteln hilft oder Mama und Papa eine Geschichte vorlesen, entstehen oft die schönsten Erinnerungen.

Das Buch eignet sich deshalb nicht nur für Kinder ab vier Jahren. Auch Großeltern, die mit ihren Enkeln ein paar gemütliche Stunden verbringen möchten, finden darin reichlich Inspiration. Und wer sich selbst ein wenig Kindheitsfreude und Weihnachtszauber bewahrt hat, wird an Lieselottes Einfällen ebenfalls seine Freude haben.

Eine schöne Idee für den Nikolausstiefel

Ob als kleine Überraschung zum Nikolaustag, als Geschenk für den Adventskalender oder als Begleiter durch die gesamte Vorweihnachtszeit: Mit diesem Buch verschenkt man nicht einfach nur Lesestoff, sondern viele Gelegenheiten für gemeinsame Erlebnisse. Es erinnert daran, dass es an Weihnachten nicht auf möglichst viele Geschenke ankommt, sondern auf die Zeit, die man miteinander verbringt.

„Warten auf Weihnachten mit Lieselotte“ von Alexander Steffensmeier ist im Fischer-Sauerländer Verlag erschienen. Das gebundene Buch umfasst 128 Seiten und kostet 19,90 Euro (ISBN 978-3-7373-7340-1).

Ein rundum schöner Begleiter für die Adventszeit – und vielleicht der Beginn einer neuen Familien-Weihnachtstradition.