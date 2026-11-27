Der staatliche Spritpreisdeckel, der zum 1. Januar eingeführt werden soll, könnte aufgrund fehlender Kontrollmechanismen nur eingeschränkt wirken. „Diese Strukturen müssten ab dem 1.1.2027 einsatzbereit sein“, heißt es in einem internen Vermerk aus dem Bundeswirtschaftsministerium, über den das „Handelsblatt“ berichtet. Es brauche Ermittlungsbeamte vor Ort, die Verstöße gegen den Höchstpreis feststellen, abstellen und bebußen könnten.

In dem Vermerk des Wirtschaftsministeriums werden Zweifel mit Blick auf die Länder aufgeführt, die für die Durchsetzung zuständig sind. Dabei wird auf die Probleme mit der 12-Uhr-Regel verwiesen, die seit April 2026 vorschreibt, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen. „Die Erfahrung mit der 12-Uhr-Regel ist, dass die letzten Länder ein halbes Jahr gebraucht haben, um zuständige Ressorts überhaupt zu benennen“, heißt es in dem Vermerk. Verfolgung und Bebußung fänden aktuell immer noch größtenteils nicht statt. Es gebe immer noch eine Vielzahl von Verstößen gegen die 12-Uhr-Regel, aktuell „im sechsstelligen Bereich pro Monat“.

Die Überwachung des Spritpreisdeckels soll mithilfe der Daten der „Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“ des Bundeskartellamts laufen. Doch Verstöße gegen den Preisdeckel würden nur auffallen, wenn die Tankstellen ihre Preise dorthin korrekt übermittelten, „quasi eine Selbstanzeige“ täten, heißt es im Vermerk des Wirtschaftsministeriums. Verstöße könne die Markttransparenzstelle nicht entdecken. Auch die Landesregierungen von Hamburg und Niedersachsen äußerten auf „Handelsblatt“-Anfrage Bedenken gegen dieses Vorgehen.