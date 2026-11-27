Angesichts des festgefahrenen Streits will die Unions-Bundestagsfraktion das Einkommensteuerreformgesetz entschlacken und nur die Erhöhungen von Grund- und Kinderfreibeträgen sowie des Kindergelds für 2027 beschließen.

Der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Fritz Güntzler, sagte der „Bild“ (Samstagausgabe): „Wir sind bereit, noch in diesem Jahr höhere Grund- und Kinderfreibeträge sowie mehr Kindergeld zum 1. Januar 2027 auf den Weg zu bringen. Das Geld dafür ist im Bundeshaushalt bereits eingeplant.“ Wenn es die SPD mit der Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen ernst meine, sollte sie das Angebot jetzt annehmen. Man könne diesen Teil sofort in der nächsten Sitzungswoche beschließen. Güntzler erklärte, die Debatte um die Reichensteuer dürfe nicht „zum Bremsklotz für die Entlastung von Millionen Menschen werden“.

Hintergrund des Streits um das Einkommensteuerreformgesetz ist eine Auseinandersetzung um geplante Arbeitsmarktreformen. Die Unionsfraktion hat angekündigt, nur beides zusammen zu verabschieden.