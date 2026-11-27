Der Dax hat am Freitag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag seine Gewinne gehalten. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.390 Punkten berechnet, das entspricht einer Zunahme von 0,7 Prozent zum Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Rheinmetall und Siemens Energy, während Adidas, Beiersdorf und die Commerzbank das Schlusslicht bildeten.

Zusätzlich zu dem von SAP angekündigten Stellenumbau sorgte ein vermeintlicher Sicherheitsvorfall beim Softwarekonzern für Unsicherheit. Hintergrund sollen wohl verdächtige Aktivitäten in der Entwicklerplattform GitHub gewesen sein. Nach aktuellem Stand gibt es laut SAP keine Hinweise auf unbefugten Zugriff auf Kundendaten. Art, Zeitpunkt und Umfang des Vorfalls ließ SAP offen.

Im Rüstungssektor nutzten Anleger offenbar die vergleichsweise niedrigen Aktienkurse zum Einstieg, so gingen die Anleger unter anderem bei Rheinmetall auf Black-Friday-Shoppingtour.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0965 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9120 Euro zu haben.

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