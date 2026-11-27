Die Bundesregierung und die Geheimdienste haben mögliche Anschläge auf die Infrastruktur durch iranische Kräfte im Blick.

Man habe das „konkret auf dem Schirm“, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Freitag der dts Nachrichtenagentur. Dazu gebe es auch „strukturelle Anpassungen“ bei den Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden, fügte sie hinzu. In diesem Kontext führte sie vor allem die Reform der Nachrichtendienste an.

Am Donnerstag waren zwei Islamisten wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden. Die beiden Iraker stehen laut Bundesanwaltschaft im Verdacht, Mitglieder einer proiranischen terroristischen Vereinigung zu sein. Laut den Ermittlungen sind die Beschuldigten in eine Gruppierung involviert, die für eine Anschlagsserie gegen US-amerikanische, israelische und jüdische Einrichtungen in Europa verantwortlich sein soll. Diese Gruppe, bekannt als „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (HAYI)“, trat nach dem Ausbruch des Irankriegs Anfang 2026 in Erscheinung.

Einer der Männer soll gemeinsam mit einem in den USA Angeklagten und anderen Ende 2025 zudem eine separate Vereinigung gegründet haben, um weitere Anschläge in Deutschland und Europa vorzubereiten. Dazu gehörte auch der zweite Beschuldigte. Die Gruppierung soll sich Gelder beschafft und mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen rekrutiert haben. Im Auftrag der Vereinigung sollen sich unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 – vermutlich mit Sprengsätzen – zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt begeben haben. Das Vorhaben sei aber aus bislang nicht bekannten Gründen letztlich nicht umgesetzt worden, so die Ermittler.