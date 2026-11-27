Der Abbruch des Sondergipfels zum künftigen EU-Haushalt stößt in der Berliner Politik auf Kritik.

Der europapolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Markus Töns, sagte der „Rheinischen Post“ (Samstag): „Ich befürchte, die Beteiligten haben vergessen, dass keine öffentliche Inszenierung gefragt ist, sondern hartes, langes und kräftezehrendes Ringen. Wenn auch nicht unmittelbar erfolgreich, gibt ein Verhandlungsmarathon allen ein besseres Verständnis davon, wo rote Linien liegen und wo Kompromisse möglich sind. Ob ohne diese Vorleistung der nächste Gipfel Mitte Dezember den Erfolg bringen wird, ist deshalb sehr fraglich.“ Töns warnte: „Eine EU ohne einen Haushalt ab 2028 würde der Gemeinschaft extrem schaden. Angesichts des Chaos in der Welt dürfen die 27 Mitgliedstaaten ein solches Durcheinander nicht riskieren. Alle Regierungen, auch die deutsche, werden Abstriche von ihren Maximalforderungen machen müssen.“

Der Sondergipfel zum mittelfristigen Finanzrahmen von 2028 bis 2034 war wegen Uneinigkeit in wichtigen Fragen vorzeitig beendet worden. Im Dezember wollen die Staats- und Regierungschefs bei einem schon geplanten Gipfel weiterverhandeln.

Die Grünen-Europa-Expertin Chantal Kopf sagte: „Europa kann sich keine Gipfel-Poker leisten, bei denen erst alles eskalieren muss, bevor Bewegung entsteht. Das Risiko und der Zeitdruck sind dafür zu groß, insbesondere weil der französische Wahlkampf vor der Tür steht.“ Die Bundestagsabgeordnete kritisierte: „Auch wenn eine finale Einigung nicht zu erwarten war, ist der Ausgang des Gipfels schlimmer als gedacht. Kanzler Merz hat es nicht geschafft, Europa weiter zusammenzuführen und auf einen Kompromiss hinzuarbeiten. Bei den anstehenden Verhandlungen bis zum Jahresende müssen sich alle aufeinander zubewegen, um weitere Kürzungen im europäischen Haushalt zu verhindern.“ Mit Blick auf den Bundeskanzler fügte sie hinzu: „Aber auch Friedrich Merz muss beim Haushaltsvolumen und bei den Eigenmitteln endlich einlenken. Die Zinszahlungen für die wichtige Unterstützung der Ukraine hängen daran ebenso wie die Stärkung von Europas Wettbewerbsfähigkeit.“

Die europapolitische Sprecherin der Linksfraktion, Janina Böttger, sagte: „Im nächsten EU-Haushalt geht es jetzt schon um eine massive Verschiebung zu mehr Aufrüstung, zulasten des Sozialen und der strukturschwachen Regionen, insbesondere Ostdeutschland.“ Scharf kritisierte sie den Kanzler: „Friedrich Merz will noch weiter kürzen und setzt dabei auf Konfrontation und kompromisslose Blockade. Ostdeutschland zahlt die Kürzungswelle, der Westen profitiert von Rüstung und Forschung.“