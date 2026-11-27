Die Polizei sucht nach dem 14-jährigen Nico Dasouki. Nach derzeitigen Erkenntnissen hält er sich weiterhin im Stadtgebiet Aschaffenburg auf.

Der Jugendliche befand sich am 18. November zur Behandlung im Klinikum Aschaffenburg und verließ die Klinik am Folgetag eigenständig. Überprüfungen sämtlicher Anlaufadressen sowie seiner Wohnanschrift in Wiesbaden blieben ohne Ergebnis.

Nico Dasouki wurde zuletzt am 25. November im Aschaffenburger Stadtteil Damm gesehen. Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Straftat.

Der Vermisste ist etwa 155 Zentimeter groß, wiegt rund 40 Kilogramm, hat eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare. Vermutlich trägt er eine schwarze Nike-Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

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