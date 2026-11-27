In Sondermoning ist ein 59-Jähriger in seiner Wohnung angegriffen und leicht verletzt worden. Zwei maskierte Täter sollen Münzen und Schmuck erbeutet haben.

Der Überfall soll sich am späten Freitagvormittag, 27. November 2026, in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzbergstraße im Ortsteil Sondermoning von Nußdorf im Chiemgau ereignet haben. Gegen 11.10 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Die bislang unbekannten Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei leitete umgehend eine umfangreiche Fahndung ein. Daran waren umliegende Dienststellen, die Bundespolizei und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Polizei sucht Zeugen

Die beiden Täter werden als etwa 30 Jahre alt und mittelgroß beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung, waren maskiert und sprachen gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent. Das Fluchtmittel ist bislang unbekannt.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zwischen 9.00 und 11.15 Uhr im Bereich der Kreuzbergstraße und im Ortsteil Sondermoning. Gesucht werden insbesondere Angaben zu den beiden Männern, verdächtigen Fahrzeugen sowie Beobachtungen im Vorfeld der Tat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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