Im Bereich eines Büros des Verkehrszentrums des Landratsamts Rosenheim bemerkten Mitarbeiter am Freitagvormittag Brandgeruch. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Am 27. November 2026 gegen 10.35 Uhr verständigten die Mitarbeiter die Integrierte Leitstelle und die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Das Verkehrszentrum im Aicherpark wurde geräumt. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 50 bis 60 Bürger auf.

Offenbar war versucht worden, ein Feuer zu entfachen. Die Feuerwehr Rosenheim lokalisierte die Brandstelle schnell und löschte das Feuer unmittelbar. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim stellten eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung fest. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm anschließend die weiteren Ermittlungen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Ermittler fragen, wem am Freitagvormittag im Bereich des Verkehrszentrums an der Äußeren Oberaustraße im Aicherpark verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffielen. Gesucht werden außerdem Zeugen, die auffälliges Verhalten im Verkehrszentrum oder das hastige Entfernen von Personen beobachtet haben. Auch sonstige Wahrnehmungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sind für die Polizei wichtig.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 200-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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