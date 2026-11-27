Zwei unbekannte Männer verschafften sich am Donnerstag gegen 9 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 84-Jährigen in Bamberg-Gaustadt und suchten dort nach Wertgegenständen.

Die Männer hatten an der Terrassentür der Seniorin in der Andreas-Hofer-Straße geklopft und behauptet, die Heizkörper ablesen zu müssen. Während einer die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der andere die Räume. Die beiden verließen die Wohnung ohne Beute.

Weiterer Vorfall in Gaustadt

Ebenfalls gegen 9 Uhr klingelten zwei Männer an einem Einfamilienhaus in der Krötleinstraße. Sie gaben an, die Wasseruhren ablesen zu müssen. Die 69-jährige Bewohnerin öffnete die Tür jedoch nicht und verständigte die Polizei. Ob es sich um dieselben Männer handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Männer sollen Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Einer wird als etwa 60 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Steppjacke und möglicherweise einen Hut. Der zweite Mann soll etwa 30 Jahre alt und schlank gewesen sein sowie ebenfalls eine dunkle Steppjacke getragen haben. Zeugen mit verdächtigen Wahrnehmungen am Donnerstagmorgen in Gaustadt oder Hinweisen zu den Männern werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

Polizei gibt Hinweise

Fremde sollten nur ins Haus oder in die Wohnung gelassen werden, wenn ihre Identität und ihr Anliegen sicher feststehen. Bei unangekündigten Besuchen von angeblichen Handwerkern, Heizungsablesern oder Mitarbeitern von Versorgungsunternehmen rät die Polizei zu besonderer Vorsicht. Seriöse Dienstleister kündigen Termine in der Regel vorher an. Betroffene sollten sich einen Dienstausweis zeigen lassen und die Angaben über eine selbst herausgesuchte Telefonnummer beim jeweiligen Unternehmen überprüfen. Bei Unsicherheit können Nachbarn oder Vertrauenspersonen hinzugezogen werden. Werden Unbekannte an der Haustür aufdringlich, sollte Hilfe gerufen und bei verdächtigen Wahrnehmungen der Notruf 110 gewählt werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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