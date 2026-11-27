CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann wirft Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) vor, den Gesetzentwurf zur Rente ohne Absprache öffentlich gemacht zu haben.

„Es ist eine große Chance der Koalition, die größte Reform des Sozialstaates der letzten Jahrzehnte gemeinsam zu gestalten“, sagte Hoppermann dem „Stern“ am Freitag. „Es ist die Aufgabe des Bundesarbeitsministers, das nun mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Seriosität anzugehen und zu einem Abschluss zu bringen.“ Medienarbeit zu unabgestimmten Gesetzentwürfen sei wenig hilfreich.

Auch in der Unionsfraktion sorgt der bislang nicht geeinte Rentenplan von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) für Unmut. „Das liest sich wie ein Antrag für den SPD-Bundesparteitag“, hatte der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, dem „Stern“ gesagt. Die notwendigen Lösungen würden in eine unbestimmte Zukunft verschoben, aber jetzt nichts konkret eingespart.

Schweitzer hatte am Freitag seinen Plan für eine Rentenreform vorgelegt. Teil des Vorschlags ist, die Rente mit 63 weitgehend beizubehalten, die Bedingungen dafür aber zu verschärfen. Zudem soll die Altersteilzeit eingeschränkt und eine Kapitalrente eingeführt werden.

Der Gesetzentwurf orientiert sich in großen Teilen an den Vorschlägen der Rentenkommission. Besonders Schweitzers Plan zur Modifizierung der Rente mit 63 dürfte aber noch für Streit sorgen. Bislang ist der Gesetzentwurf innerhalb der Regierung nicht geeint. Bei einem Treffen am Donnerstagabend hatten sich die Verhandler von Union und SPD nicht auf einen gemeinsamen Kurs verständigt.

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