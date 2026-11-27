Auf Weihnachtsmärkten können Gedränge und Ablenkungen Taschendieben günstige Gelegenheiten bieten. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gibt Besuchern Tipps zum Schutz ihrer Wertsachen.

Taschendiebe gehen häufig professionell vor. Ein vermeintlich versehentliches Anrempeln, eine Frage nach dem Weg oder das Gedränge an einem Verkaufsstand können ausreichen, um unbemerkt an Wertgegenstände zu gelangen. Oft bemerken Betroffene den Diebstahl erst später.

So schützen Besucher ihre Wertsachen

Nur so viel Bargeld und Wertgegenstände mitnehmen, wie tatsächlich benötigt werden.

Geld, Zahlungskarten und Mobiltelefone in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper tragen.

Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper tragen.

Wertsachen nicht in leicht zugänglichen Außentaschen, Gesäßtaschen oder Rucksäcken aufbewahren.

Taschen und Wertgegenstände auch an Verkaufs- und Gastronomieständen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Bei dichtem Gedränge und ungewöhnlichen Ablenkungsmanövern besonders aufmerksam sein.

Zahlungskarten und die dazugehörigen PIN niemals gemeinsam aufbewahren.

Was nach einem Diebstahl zu tun ist

Wer feststellt, dass Wertsachen gestohlen wurden, sollte möglichst zeitnah Anzeige bei der Polizei erstatten. Gestohlene Zahlungskarten sollten unverzüglich über den Sperrnotruf 116 116 oder direkt beim Kreditinstitut gesperrt werden. Bei verdächtigen Beobachtungen oder einer unmittelbar festgestellten Straftat soll die Polizei verständigt werden; in dringenden Fällen gilt der Notruf 110.

Den Sicherheitsbehörden liegen derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Weihnachtsmärkten oder anderen Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Adventszeit vor. Es besteht daher kein Anlass, auf einen Besuch zu verzichten.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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