Auf einer eisglatten Verbindungsstraße bei Rehling sind am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Gegen 22.25 Uhr geriet ein Opel mit Anhänger auf der Strecke zwischen Allmering und Stotzard im Bereich einer leichten Kuppe ins Rutschen. Das Gespann schleuderte nach links in das Fahrbahnbankett und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Ein kurz darauf nachfolgender BMW-Fahrer schleuderte an derselben Stelle ebenfalls nach links in den angrenzenden Acker und blieb dort stecken. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag.