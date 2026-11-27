Mit künstlichem Rauch und Lichteffekten hat die Feuerwehr Schwabmünchen am Wochenende einen Brand in der Wertachklinik simuliert. Um 10 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, zehn Minuten später war ein Löschzug mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

Der simulierte Brand befand sich in einem derzeit nicht belegten Patientenzimmer im Obergeschoss. Elf Jugendliche der Feuerwehr und zwei lebensgroße Übungspuppen stellten Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Gesundheitszuständen dar und mussten evakuiert werden. Einige waren nicht selbstständig gehfähig oder auf eine permanente medizinische Versorgung angewiesen.

Die Übung war unter strenger Geheimhaltung geplant worden. Nur wenige Verantwortliche bei der Feuerwehr und den Wertachkliniken wussten, dass ein Brand im Krankenhaus simuliert werden sollte. Die Patientinnen und Patienten der Klinik waren nach Angaben der Wertachkliniken vorab informiert worden.

Jeanette Lohrey, Bereichsleiterin High Care, übernahm kurzfristig die Klinikeinsatzleitung. Nach ihren Angaben zeigte sich erst in der praktischen Übung, an welchen Stellen die Abläufe noch verbessert werden können. Feuerwehr-Kommandant Stefan Missenhardt verwies auf die besonderen Herausforderungen eines Krankenhauses, in dem bei einem Brand viele Menschen betroffen sein könnten.

Gemeinsamer Kommunikationskanal soll Abläufe verbessern

Im Großen und Ganzen sei die Übung gut verlaufen, erklärte Andreas Lenz, Bauleiter und Brandschutzbeauftragter der Wertachkliniken. Als Verbesserung wurde unter anderem ein gemeinsamer Kommunikationskanal identifiziert: Die Feuerwehr nutzt derzeit den Behördenfunk, während die Klinik über DECT-Telefone kommuniziert. Das soll künftig geändert werden.

Klinikvorstand Martin Gösele wurde während der Übung entsprechend dem Notfallplan ins Krankenhaus gerufen. Bei der Nachbesprechung dankte er der Feuerwehr Schwabmünchen. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten auch am zweiten Wertachkliniken-Standort in Bobingen umgesetzt werden.

Die Feuerwehr war mit mehreren Beobachtern und einem Kameramann vor Ort. Die Aufnahmen sollen später bei der Auswertung helfen und auch Feuerwehrleuten zugänglich gemacht werden, die nicht an der Übung beteiligt waren.