Die CSU begrüßt den Entwurf für die Rentenreform von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) grundsätzlich als Schritt nach vorne, vermisst aber eine Gegenfinanzierung für die Beibehaltung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. „Mit dem Gesetzentwurf bezieht der Arbeitsminister Position, das ist ein Schritt nach vorne und schon mehr, als das bisherige einfache Nein der SPD“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstagausgabe).

Allerdings habe man sich bisher auf folgenden Grundsatz zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren verständigt: Härtefälle ja, Regelfälle nein. Wenn der Arbeitsminister die Rente nach 45 Beitragsjahren jetzt weitgehend beibehalten möchte, erwarte er von ihm einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten wolle, so Hoffmann.

Bei Reformen gelte immer der Satz: Wer etwas vom Tisch nehme, müsse etwas anderes mit Finanzwirkung hinlegen. So habe man die GKV-Reform gemeinsam geschafft, und in diesem Geist müsse man auch diese historische Rentenreform zustandebringen.

Am Freitag waren erste Details aus dem Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) bekannt geworden, über den koalitionsintern seit Wochen verhandelt worden war. Dieser sieht nun die Beibehaltung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren vor. Arbeitslosen- und Krankengeldzeiten sollen aber nicht mehr angerechnet werden können.

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