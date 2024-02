Immobilien-Teilverkauf – ausreichend Liquidität im Ruhestand

Viele Senioren sehnen sich nach einem langen Erwerbsleben nach dem wohlverdienten Ruhestand. Angesichts des niedrigen Rentenniveaus ist es jedoch fraglich, ob der gewohnte Lebensstandard beibehalten werden kann.

Im Vorteil sind dabei Eigentümer einer Wohnimmobilie. Diese können mit einem Teilverkauf sofort ihre Liquidität erhöhen, ohne die Eigentumsrechte abzugeben. Was hat es damit auf sich?

Wie stellt sich das Modell des Immobilien-Teilverkaufs dar?

Das Modell des Teilverkaufs existiert seit 2018. Dabei veräußern Eigentümer bis zu 50 Prozent ihrer Wohnimmobilie an einen professionellen Anbieter wie die Deutsche Teilkauf. Die damit verbundene Liquidität ist nicht zweckgebunden und steht sowohl für Investitionen als auch für Konsumausgaben zur freien Verfügung. Im Gegensatz zu den klassischen Modellen der Immobilienverrentung ist der Teilverkauf weder mit einer Schuldenaufnahme noch mit einem Verlust der Entscheidungshoheit verbunden.

Vielmehr wird den Eigentümern ein Nießbrauchrecht zugestanden, das im Grundbuch eingetragen wird. Dies bedeutet, dass die Eigentümer weiter in der Immobilie wohnen können. Überdies behalten sie das Nutzungsrecht. So kann die Immobilie vermietet werden. Dieses Vorrecht kommt beispielsweise dann zum Tragen, wenn sich ein Umzug ins Pflegeheim nicht mehr vermeiden lässt. Der Teilkäufer hält sich bei einem Teilverkauf im Hintergrund und tritt als stiller Miteigentümer in Erscheinung.

An welchen Personenkreis richtet sich das Teilverkaufsmodell?

Der Teilverkauf ist vor allem für Senioren ab dem 55. Lebensjahr interessant, die die Befürchtung hegen, dass der vorhandene finanzielle Rahmen im Ruhestand keine großen Sprünge zulässt.

Mit der freigewordenen Liquidität lassen sich Ausgaben für eine energetische Sanierung stemmen, wobei sich die Deutsche Teilkauf gerne an den Kosten beteiligt. Oder die Summe wird verwendet, um die finanzielle Zukunft der Nachkommen abzusichern. Nicht selten sind es lang gehegte Wünsche wie eine ausgedehnte Reise oder der Kauf eines Luxusautos, weshalb sich angehende Ruheständler für eine Erweiterung ihres finanziellen Spielraums über einen Immobilien-Teilverkauf entscheiden.

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?

Aus administrativen Gründen behalten sich die Teilverkaufsanbieter eine Mindestauszahlungssumme von 100.000 Euro vor. Daher muss die Immobilie einen Marktwert von mindestens 200.000 Euro besitzen. Obendrein sollte sie weitestgehend abbezahlt sein.

Kann der verbliebene Teil vererbt oder verkauft werden?

Über den verbliebenen Anteil verfügt der Eigentümer frei. Er kann ohne Einschränkungen sowohl verkauft als auch vererbt werden. Eventuelle Erbberechtigte bekommen zudem ein Erstankaufsrecht über den abgegebenen Immobilienteil zugesichert.

Welche steuerlichen Konsequenzen zieht ein Teilverkauf nach sich?

Ein Teilverkauf wird steuerlich genauso bewertet wie ein Gesamtverkauf. Wurde die Immobilie von den Eigentümern die letzten beiden Jahre durchgehend bewohnt, bleibt der Teilverkauf steuerfrei.

Nur bei einer reinen Mietimmobilie ist eine Frist von zehn Jahren zu beachten, bevor Steuerfreiheit besteht. Wird ein Teilverkauf vorher vollzogen, ist mit dem Abzug der Spekulationssteuer zu rechnen.