In Wertingen entsteht eine Zelthalle als Flüchtlingsunterkunft für 120 Personen

Das Landratsamt Dillingen a.d.Donau reagiert auf die zunehmende Belastung der Landkreise bei der Unterbringung von Flüchtlingen mit einer weiteren Maßnahme.

Neben den bereits bestehenden Zelthallen in Lauingen und der im Aufbau befindlichen Halle bei der Riedblickhalle in Buttenwiesen wird am kommenden Montag, den 2. Oktober 2023, eine dritte Zelthalle auf dem Laugnaplatz in Wertingen errichtet. Diese Halle bietet Platz für weitere 120 Personen und soll somit zur Entlastung beitragen. „Wir reagieren damit auf den ungebremsten Zustrom an Migranten und die damit einhergehenden Zuweisungen von derzeit rund 30 Personen pro Woche“, begründet Landrat Markus Müller die Entscheidung.

Dabei drückt er seine Dankbarkeit gegenüber der Stadt Wertingen und Bürgermeister Willy Lehmeier aus. Bei der letzten Bürgermeisterdienstbesprechung hatte Müller erneut eindringlich um Unterstützung und Solidarität von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte und Gemeinden gebeten. In diesem Zusammenhang erklärte Bürgermeister Lehmeier seine Bereitschaft, das Zelt auf dem Laugnaplatz erneut aufzustellen. Diese zusätzliche Unterkunft ist notwendig, da die Zuweisung von Geflüchteten durch die Regierung von Schwaben an den Landkreis Dillingen a.d.Donau ein neues Niveau erreicht hat. Aufgrund dieser Zuweisungszahlen wird deutlich, dass die derzeit verfügbaren Unterkunftskapazitäten im Landkreis nicht mehr ausreichen, um allen Personen eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich erfolgen regelmäßig Direktankünfte von Geflüchteten aus der Ukraine, die von den Landratsämtern untergebracht werden müssen. Dieser gesetzliche Auftrag, den die Landräte mit ihrer Verwaltung erfüllen müssen, ist mittlerweile eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. „Mit der Halle in Wertingen können wir, so unsere Hoffnung, momentan die Schließung von Sporthallen vermeiden“, betont Müller.

Im ersten Halbjahr wurde auf dem Laugnaplatz bereits einmal eine Zelthalle als sogenannter „Fliegender Bau“ errichtet. Leider musste sie aufgrund von baurechtlichen Vorschriften und Auflagen wieder abgebaut werden. Der Landrat betont, dass dringend Erleichterungen in Bezug auf diese Vorschriften benötigt werden, um solche aufwendigen und für die Bevölkerung schwer nachvollziehbaren Maßnahmen in Zukunft zu vermeiden oder zumindest die Zeiträume für solche fliegenden Bauten zu verlängern. Schließlich müssen wir in absoluten Notsituationen schnell handeln können. Der Landrat appelliert daher an die Bundes- und Landespolitik, entsprechende Erleichterungen zu schaffen. „Die Lage ist prekär, wir brauchen mehr Unterstützung. Insgesamt muss es in Europa und im Bund gelingen,die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen oder besser zu verteilen, da die Situation für die Landkreisverwaltung und die Helferkreise kaum noch zu bewältigen ist“, fordert der Landrat.

Der Aufbau der Halle in Wertingen wird voraussichtlich am 02.10. beginnen. Ab diesem Zeitpunkt wird das Parken auf dem Laugnaparkplatz nicht mehr möglich sein. Nachdem der Aufbau, der Innenausbau und die Möblierung abgeschlossen sind, wird die Halle voraussichtlich im Laufe des Monats Oktober in Betrieb genommen werden können. Das Hallenmanagement wird erneut von Mitarbeitern der Johanniter übernommen. Die Verpflegung der Personen wird durch einen Caterer sichergestellt und das Security-Personal ist rund um die Uhr im Einsatz.