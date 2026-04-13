Inlandstourismus legt im Februar zu
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Inlandstourismus legt im Februar zu

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Februar 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 27,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Montag mitteilte, waren das 3,3 Prozent mehr als im Februar 2025.

Hotel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Februar 2026 gegenüber Februar 2025 um 3,4 Prozent auf 22,6 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs um 2,5 Prozent auf 5,1 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis Februar 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 53,2 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 2,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 6,3 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 56,8 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2020. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber Januar bis Februar 2025 um 2,3 Prozent auf 43,8 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,5 Prozent auf 9,4 Millionen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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