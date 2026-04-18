Insa: Hohe Energiepreise belasten fast drei Viertel
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Insa: Hohe Energiepreise belasten fast drei Viertel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die stark gestiegenen Energiepreise belasten eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland.

Moderne Stromzähler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die “Bild am Sonntag” geben insgesamt 72 Prozent an, sich durch höhere Kosten für Strom und Energie stark belastet zu fühlen. Konkret sprechen 35 Prozent von einer sehr starken, 37 Prozent von einer eher starken Belastung. Dagegen empfinden 21 Prozent die Kosten als eher schwach oder gar nicht belastend, sieben Prozent äußern sich nicht.

Daneben fällt die Bewertung der Energiewende gespalten aus. 43 Prozent halten den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien für eher gut, 42 Prozent bewerten ihn als eher schlecht. 15 Prozent machen keine Angabe. Kritischer sehen die Befragten den Atomausstieg: 49 Prozent bewerten ihn als eher schlecht, 36 Prozent als eher gut, während 15 Prozent unentschieden sind.

Gleichzeitig spricht sich knapp die Hälfte für einen verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien aus. 47 Prozent sind der Meinung, dass künftig eher mehr Windräder und Solaranlagen gebaut werden sollten. 26 Prozent wünschen sich keine Veränderung, 16 Prozent eher weniger Ausbau.

Auch beim Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zeigt sich ein geteiltes Bild: 46 Prozent halten dieses Ziel für eher wichtig, 38 Prozent für eher unwichtig. 16 Prozent äußern hierzu keine Meinung.

Für die “Bild am Sonntag” hat das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.001 Personen am 16. und 17. April 2026 befragt.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
FC Augsburg

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...