FV Illertissen bleibt auch gegen Buchbach in der Erfolgsspur

Der FV Illertissen sorgt in der Regionalliga Bayern weiterhin für Aufsehen. Beim Traditionsduell gegen den TSV Buchbach feierten die Illertisser einen souveränen 3:0-Auswärtssieg und bauten ihre beeindruckende Serie weiter aus.

Serie hält weiter an

Seit sieben Spielen ist der FVI ungeschlagen, überhaupt gab es in den letzten 21 Partien nur eine Niederlage – eine starke Bilanz. Dabei sah es in der Anfangsphase der Partie zunächst nicht danach aus, als könnte diese Serie weiter ausgebaut werden.

„Wir haben in den ersten 20 Minuten nicht gut gespielt“, analysierte Trainer Holger Bachthaler. „Doch ach einem 3:0-Auswärtssieg hat man natürlich nicht viel auszusetzen. Wir hatten in dem Spiel einfach auch das Momentum auf unserer Seite, machen dann zum richtigen Zeitpunkt den Führungstreffer“.

Führung kurz vor der Pause

Der Treffer zum 1:0 fiel praktisch mit dem Halbzeitpfiff: Nach Vorarbeit von Alexander Kopf und Marco Gölz war es Marco Hingerl, der am langen Pfosten einschob. Zuvor hatten bereits Milic und Glessing gute Möglichkeiten vergeben.

Mit zunehmender Spieldauer gewann Illertissen mehr Kontrolle und belohnte sich schließlich für die stärkere Phase vor der Pause.

Gerstmayer macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniel Gerstmayer früh für klare Verhältnisse. In der 53. Minute köpfte er eine Flanke von Gölz zum 2:0 ein.

„Nach dem 2:0 haben wir es souverän nach Hause gespielt. Ich bin sehr zufrieden, zumal wir unseren positiven Lauf fortsetzen konnten“, so ein erfreuter Trainer Holger Bachthaler.

Spätestens mit dem zweiten Treffer von Gerstmayer zum 3:0 in der 74. Minute war die Partie entschieden, auch wenn Buchbach zwischenzeitlich Aluminium traf.

Nächste Aufgabe steht schon bevor

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Bereits am Dienstag wartet mit Viktoria Aschaffenburg der nächste Gegner. Der abstiegsbedrohte Traditionsklub steht unter Druck und braucht dringend Punkte.

Doch auch Illertissen hat klare Ziele – die beeindruckende Serie soll weiter ausgebaut werden.