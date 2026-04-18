2. Bundesliga: Hannover und Paderborn trennen sich unentschieden

Am 30. Zweitligaspieltag haben sich Hannover 96 und der SC Paderborn mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Benjamin Källman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gäste aus Paderborn gingen in der 40. Minute durch Felix Götze in Führung, der nach einem Eckstoß von Raphael Obermair den Ball über die Linie drückte. Hannover gelang in der 78. Minute der Ausgleich durch Benjamin Källman, der eine Flanke von Mustapha Bundu per Kopf verwertete.

Die Partie begann intensiv, beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorn. Hannover hatte in der Anfangsphase Pech, als ein abgefälschter Ball von Waniss Taibi nur den Pfosten traf. Paderborn zeigte sich defensiv kompakt und nutzte eine Standardsituation zur Führung durch Götze.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SCP zunächst offensiv stärker, doch Hannover erhöhte in der Schlussphase den Druck und kam durch Källmans Kopfballtor zurück ins Spiel. Beide Teams hatten in den letzten Minuten noch Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch sowohl Hannovers Torhüter Nahuel Noll als auch Paderborns Defensive hielten stand.

Mit dem Unentschieden übernimmt Paderborn vorerst die Tabellenführung, während Hannover auf den vierten Rang abrutscht.