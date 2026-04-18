2. Bundesliga: Hannover und Paderborn trennen sich unentschieden
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Hannover und Paderborn trennen sich unentschieden

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am 30. Zweitligaspieltag haben sich Hannover 96 und der SC Paderborn mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Benjamin Källman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gäste aus Paderborn gingen in der 40. Minute durch Felix Götze in Führung, der nach einem Eckstoß von Raphael Obermair den Ball über die Linie drückte. Hannover gelang in der 78. Minute der Ausgleich durch Benjamin Källman, der eine Flanke von Mustapha Bundu per Kopf verwertete.

Die Partie begann intensiv, beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorn. Hannover hatte in der Anfangsphase Pech, als ein abgefälschter Ball von Waniss Taibi nur den Pfosten traf. Paderborn zeigte sich defensiv kompakt und nutzte eine Standardsituation zur Führung durch Götze.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SCP zunächst offensiv stärker, doch Hannover erhöhte in der Schlussphase den Druck und kam durch Källmans Kopfballtor zurück ins Spiel. Beide Teams hatten in den letzten Minuten noch Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch sowohl Hannovers Torhüter Nahuel Noll als auch Paderborns Defensive hielten stand.

Mit dem Unentschieden übernimmt Paderborn vorerst die Tabellenführung, während Hannover auf den vierten Rang abrutscht.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
FC Augsburg

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...