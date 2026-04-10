Kerosin-Preise: Ryanair schließt Flugstornierungen nicht aus
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Kerosin-Preise: Ryanair schließt Flugstornierungen nicht aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die irische Fluglinie Ryanair schließt angesichts hoher Kerosin-Preise Flugstornierungen im Sommer nicht aus. „Wir sehen die Situation mit großer Besorgnis“, sagte Ryanair-Manager Marcel Pouchain Meyer dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben) mit Blick auf die Hauptreisezeit.

Passagiere vor Einstieg in Ryanair-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Fluggesellschaft habe zwar 80 Prozent des bis Ende März 2027 benötigten Treibstoffes über Hedging zum Festpreis sichern können. „Aber 20 Prozent Unsicherheit sind immer noch da“, so der Manager. Auch kurzfristige Preiserhöhungen könnten dann notwendig werden.

In Italien gebe es aktuell bereits an einigen Flughäfen Kerosin-Mangel. „Wir müssen die Situation weiter genau beobachten“, erklärte Pouchain Meyer. Tickets sollten deshalb besser frühzeitig gekauft werden, „bevor das im Juni oder Juli richtig durchschlägt“, empfahl der Ryanair-Manager.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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