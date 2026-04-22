Kinder werfen Wasserbomben auf Autos in Augsburg: Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung

Augsburg (ots) In Göggingen kam es am Dienstag, den 21. April 2026, zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr, verursacht von einer Gruppe Kinder.

Wasserbomben auf Fahrzeuge geworfen

Gegen 15:30 Uhr warfen mehrere Kinder in der Butzstraße Wasserbomben auf vorbeifahrende Autos. Eines der Fahrzeuge wurde von einer Wasserbombe getroffen. Auf diesen Vorfall hin flüchteten die Kinder in einen nahegelegenen Park. Glücklicherweise entstand hierbei kein Sachschaden.

Polizei ermittelt wegen Straftat

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.