Auseinandersetzung in Lechhausen: Messerangriff auf 35-Jährigen durch Gruppe von Männern
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Auseinandersetzung in Lechhausen: Messerangriff auf 35-Jährigen durch Gruppe von Männern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Waterloostraße in Lechhausen kam es am Dienstagabend, dem 21. April 2026, zu einem gewalttätigen Vorfall. Gegen 18:45 Uhr wurde ein 35-jähriger Mann von drei Angreifern attackiert.

35-Jähriger von Messerstichen verletzt

Bei der Auseinandersetzung zog einer der drei Männer ein Messer und fügte dem Opfer Verletzungen zu. Ein weiterer Täter schlug mit einem Gegenstand auf den Mann ein, selbst als dieser bereits am Boden lag.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Trotz der Angriffe konnte sich der 35-jährige Rumäne selbst in Sicherheit bringen. Die drei Angreifer ergriffen nach der Tat die Flucht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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